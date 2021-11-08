Как по любимому цвету определить склонность к психическим заболеваниям

Разные оттенки символизируют разные чувства. По ним можно определить, что переживает человек, уверены специалисты.

Цвета окружают нас во всюду, они вызывают уникальные чувства и эмоции. Они способны многое сказать о человеке, его пристрастиях, взглядах на мир и настроении, считают специалисты. Специально для 5-tv.ru психолог Алиса Метелина рассказала, что любимый цвет может сказать о личности и ее склонности к психическим заболеваниям.

Как утверждает специалист, любители красного цвета — люди с высоким количеством тестостерона — мужского полового гормона.

«Они чаще всего склонны привлекать к себе внимание, энергичные, склонные к риску и очень активны в сексуальном плане», — уверена она.

Люди, которые годами ходят в однотонной черной одежде, могут страдать таким заболеванием как депрессия. Если же человек склонен иногда применять черный в своем внешнем виде, то это может говорить о консервативных настроениях. Вероятно, они боятся совершить ошибку, в том числе и выбрав неправильный стиль в одежде.

Зеленый — цвет здоровья. В том числе, психического.

«Кто предпочитает зеленый цвет, считаются самыми эмоционально стабильными и наполненными людьми», — отметила Метелина.

Если вы предпочитаете желтый, то это говорит о творческой натуре и стремлении выделяться, неординарно подходить к решению задач.

Любовь к болотным, коричневы и серым оттенкам говорит о том, что человек скорее всего является интровертом.

«Это люди с богатым внутренним миром, которые не каждого пустят этот мир. К тому же они склонны держать все при себе, не любят внимания и хотят отсидеться в уголке», — подытожила психолог.

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