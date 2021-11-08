Как по любимому цвету определить склонность к психическим заболеваниям

|
Анна Павлова
Эксклюзив 2 756

Психолог Метелина рассказала, как по цвету одежды узнать о психическом состоянии человека

Фото, видео: Depositphotos / inxti74; 5-tv.ru

Разные оттенки символизируют разные чувства. По ним можно определить, что переживает человек, уверены специалисты.

Цвета окружают нас во всюду, они вызывают уникальные чувства и эмоции. Они способны многое сказать о человеке, его пристрастиях, взглядах на мир и настроении, считают специалисты. Специально для 5-tv.ru психолог Алиса Метелина рассказала, что любимый цвет может сказать о личности и ее склонности к психическим заболеваниям.

Как утверждает специалист, любители красного цвета — люди с высоким количеством тестостерона — мужского полового гормона.

«Они чаще всего склонны привлекать к себе внимание, энергичные, склонные к риску и очень активны в сексуальном плане», — уверена она.

Люди, которые годами ходят в однотонной черной одежде, могут страдать таким заболеванием как депрессия. Если же человек склонен иногда применять черный в своем внешнем виде, то это может говорить о консервативных настроениях. Вероятно, они боятся совершить ошибку, в том числе и выбрав неправильный стиль в одежде.

Зеленый — цвет здоровья. В том числе, психического.

«Кто предпочитает зеленый цвет, считаются самыми эмоционально стабильными и наполненными людьми», — отметила Метелина.

Если вы предпочитаете желтый, то это говорит о творческой натуре и стремлении выделяться, неординарно подходить к решению задач.

Любовь к болотным, коричневы и серым оттенкам говорит о том, что человек скорее всего является интровертом.

«Это люди с богатым внутренним миром, которые не каждого пустят этот мир. К тому же они склонны держать все при себе, не любят внимания и хотят отсидеться в уголке», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие болезни может указывать тип фигуры, и как их избежать?

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.40
-0.09 82.54
-0.27
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит

Последние новости

15:55
Почему Азиза так и не вышла замуж за Киркорова, предсказавшего ее судьбу
15:55
Лавров заявил о готовности РФ противостоять любым провокациям НАТО
15:46
Лайфхаки от эксперта: Как найти работу и вернуться к труду после долгого перерыва
15:42
В Минобороне Польши заявили о боевой готовности из-за мигрантов на границе
15:35
НЛО и не только: Какие аномалии предрекли Земле после мощной вспышки на Солнце
15:27
Клуб бывших жен: Как выглядят экс-супруги Нагиева, Урганта, Харламова и Плющенко

Сейчас читают

Как по любимому цвету определить склонность к психическим заболеваниям
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит
Захарова оценила будущее «очередной химеры» от США для Запада
Звезда сериала «СашаТаня» удивила фанатов фото с мужем: «Он вроде не молодой»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака