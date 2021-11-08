На какие болезни может указывать тип фигуры, и как их избежать?

Существует теория, согласно которой, телосложение может указать на то, какие заболевания типичны для человека. Как пишет издание Lisa.ru, психолог и последователь психосоматики Лиз Бурбо предложила поделить людей на типы фигур, каждому из которых свойственны свои внутренние переживания, эмоции, и, как следствие, болезни. Она предлагает обратить внимание на свое телосложение и узнать, какие недуги вам присущи.

Хрупкий тип — «отвергнутый»

Телосложение у данного типа худощавое, хрупкое, черты лица — мелкие. Эти люди чувствуют себя виноватым перед собой и окружающими, очень боятся запаниковать. Зачастую они бросаются из крайности в крайность. Романтических отношений такие люди, как правило, боятся, а в интимной жизни неуверенны в себе. От них можно услышать фразы: «Уже тошнит от этого!», «Хочу исчезнуть!». Для хрупкого типа характерны аллергии, аритмия, диарея, депрессия, головокружения, обмороки. Чтобы меньше болеть, им необходимо простить себя за вред, нанесенный себе или близким. При этом нужно повышать самооценку.

Вытянутый тип — «зависимый»

Данному типу характерно вытянутое, тонкое тело, слабый тонус, плохая осанка, длинные конечности, слабые ноги. Характер у этих людей типично-жертвенный, они боятся одиночества. Они склонны к зависимости от окружающих, и этим «душат» своих партнеров и друзей, при этом сами очень нуждаются в поддержке и ласке, тепле. Они постоянно спрашивают советы у других, сентиментальны, любят преувеличивать эмоций для привлечения внимания. «Меня будто поедают», «Не могу выносить!», «Опять одна!» — самое частое, что можно от них услышать. Этих людей мучают болезни дыхательных путей, близорукость, боли в спине. Им следует уделять себе особое внимание и любить себя, оставив окружающих в покое.

Средний тип — «перфекционист»

Для людей этого типа характерны правильные пропорции тела, средний рост, светлая кожа и правильная осанка. Они боятся столкнуться с холодностью окружающих. Данный тип постоянно стремится к совершенству, однако завидует тем, у кого что-либо получается лучше. Его представители привлекательны, очень самостоятельны, никогда не попросят о помощи. Эти люди любят произносить: «Нет проблем!», «Все справедливо!» Частые болезни: нервные истощения, кожные заболевания, проблемы с кровообращением, нарушение работы печени, запоры, геморрой, судороги, варикоз, слабое зрение. Этим людям нужно прекратить быть трудоголиками и побольше отдыхать.

Плотный тип — «униженный»

Крупное, округлое телосложение и невысокий рост присущи данному типу. Его представители боятся свободы, особенно в отношениях. Они стесняются и много переживают: за себя и за других. Эти люди стараются избегать неловких ситуаций. Как правило, подавляют свои желания. Их главная радость в жизни — еда, которая формирует пищевую зависимость. Их любимые фразы: «Я достойна!», «Я не достойна!», «Я — толстая!». Люди «плотного» типа страдают от ожирения, диабета, болей в горле, сердечно-сосудистых заболеваний, растяжения связок. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать баланс: не запрещать себе есть то, что хочется, но при этом важно наладить правильное питание и привести в порядок внешний вид.

Спортивный тип — «контролирующий»

Эти люди имеют подтянутое и мощное тело. У женщин — бедра шире плеч, у мужчин широкие плечи, крепкая грудь. Они боятся отречения, разъединения. Представители данного типа стремится быть сильнее и лучше в глазах других. Они любят похвалу, убеждены в своей правоте, и их нельзя переубедить. Склонны ко лжи и невыполнению обещаний. «Я сама сделаю!», «Я так и знала!», «Доверься мне», — зачастую можно услышать от них. «Спортивные» люди подвержены фобиям, нарушению пищеварения и нервной системы, герпесу. Им необходимо следить за своими словами и выполнять свои обещания.



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