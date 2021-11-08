Чем занимается пострадавший в ДТП с Porsche в Ленобласти сын Семена Альтова?

Сын писателя-сатирика Семена Альтова, бизнесмен Павел Альтов оказался в понедельник в центре трагических событий.

Проезжая 162-й километр трассы «Скандинавия» под Петербургом, бизнесмен на автомобиле Porshe влетел в столб. От удара элитный автомобиль разорвало пополам. Водитель получил травму спины и был госпитализирован в Токсово.

В то время, как Семена Альтова россияне знают как заслуженного деятеля искусств, писателя, сценариста и режиссера, его сын отметился успехами на деловом поприще. 48-летний бизнесмен является первым заместителем генерального директора «Бронка Групп», а также гендиректором завода «Измерон».

ВКонтакте

Тем не менее, Павел не остается полностью в стороне от творческой деятельности Альтова-старшего. Он выступил в качестве режиссера сериала «Недотепы» на НТВ, сценарий к которому написал сатирик, а недавно отец и сын приобрели здание в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, где вскоре появится центр для выступлений.

Ранее 5-tv писал, что Семен Альтов рассказал о состоянии госпитализированного сына.