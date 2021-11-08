Чем занимается пострадавший в ДТП с Porsche в Ленобласти сын Семена Альтова?

|
Ксения Темникова
1 050

Бизнесмен с травмами доставлен в больницу Токсово. От удара его автомобиль разорвало пополам.

Чем занимается пострадавший в ДТП с Porsche в Ленобласти сын Семена Альтова?

Фото: Bronkagroup.ru

Сын писателя-сатирика Семена Альтова, бизнесмен Павел Альтов оказался в понедельник в центре трагических событий.

Проезжая 162-й километр трассы «Скандинавия» под Петербургом, бизнесмен на автомобиле Porshe влетел в столб. От удара элитный автомобиль разорвало пополам. Водитель получил травму спины и был госпитализирован в Токсово.

В то время, как Семена Альтова россияне знают как заслуженного деятеля искусств, писателя, сценариста и режиссера, его сын отметился успехами на деловом поприще. 48-летний бизнесмен является первым заместителем генерального директора «Бронка Групп», а также гендиректором завода «Измерон».

ВКонтакте

Тем не менее, Павел не остается полностью в стороне от творческой деятельности Альтова-старшего. Он выступил в качестве режиссера сериала «Недотепы» на НТВ, сценарий к которому написал сатирик, а недавно отец и сын приобрели здание в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, где вскоре появится центр для выступлений.

Ранее 5-tv писал, что Семен Альтов рассказал о состоянии госпитализированного сына.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.40
-0.09 82.54
-0.27
Провалов не избежать! Какие опасные периоды ждут все знаки зодиака в нояб...

Последние новости

10:14
Довела до слез: Ксения Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей
10:01
Дмитрий Маликов о воспитании трехлетнего сына: «Как отец я сейчас лучше»
9:48
Театр оживает: в МХТ имени Чехова спустя год после ухода вернулась Дарья Мороз
9:36
Предполагаемый виновник гибели сотрудника Росгвардии задержан в Петербурге
9:36
Гусман оценил внешность 79-летнего Маслякова: «Выглядит моложе Урганта»
9:29
В СК закрыли уголовное дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит
Захарова оценила будущее «очередной химеры» от США для Запада
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака