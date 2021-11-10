В списке рискующих оказаться затопленными шесть крупных населенных пунктов.

Шесть городов могут оказаться под водой уже в ближайшие десять лет. Об этом сообщила организация Climate Central, которая изучает изменения климата. К 2030 году затопленными быть рискуют Амстердам (Нидерланды), Басра (Ирак), Новый Орлеан (США), Венеция (Италия), Хошимин (Вьетнам) и Калькутта (Индия).

Впрочем, некоторые государства успешно защищают свои мегаполисы. Расположенный ниже уровня моря Амстердам укрепляют со всех фронтов — многочисленные дамбы и гидротехнические сооружения оберегают город от возможного наступления воды. В похожей ситуации находится и американский Новый Орлеан.

А вот Венеции давно пророчат оказаться на глубине. За один прошлый век старинный город оказался под водой на 23 сантиметра — и показатель растет. Причины две: повышение уровня мирового океана и проседание почвы из-за промышленного забора воды из артезианских скважин.

Для строительства Хошимина, Калькутты и Басры выбрали не самые удачные места — их возвели в заболоченной местности. Ожидается, что к концу десятилетия города могут «захлебнуться» от наступившей воды.

Впрочем, профессиональные ученые призывают с осторожностью относиться к таким прогнозам. При этом они отмечают: уровень Мирового океана действительно растет и к 2050 году он может подняться на 20 сантиметров.

«Основной вклад в рост уровня океана вносит таяние ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, а также остальных ледников Земли. А 40% роста приходится на термическое расширение воды из-за потепления», — сказал заведующий отделом гляциологии Института географии РАН, кандидат географических наук Станислав Кутузов в интервью «АиФ».

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