Малахова с новой прической перепутали с Галкиным и Безруковым

Поклонники не сразу узнали телеведущего из-за новой прически.

Андрей Малахов кардинально сменил имидж, с новой прической телеведущий напоминает иностранца. Снимки знаменитости в Instagram-аккаунте вызвали шквал обсуждений: подписчики не сразу признали телезвезду, приняв его за Сергея Безрукова, Максима Галкина, Олега Попова и Пола Маккартни.

«Что изменилось? Немного подкорректировали объем, создали новые текстуру и форму. Мне кажется, что Малахову очень хорошо идет эта стрижка. Он стал другим человеком. Я бы даже сказал, что стал похож на англичанина», — цитирует топ-стилиста Очилова Teleprogramma.pro.

Новая прическа — универсальное градуированное каре, одинаково подходящее и мужчинам, и женщинам. Не остались незамеченными ни хулиганская челка, ни более светлый цвет шевелюры.

«Что у тебя с прической? Она как-то поменялась, будешь еще отращивать?»

Instagram @malakhov007

«Какой классный образ! „Иванушка“!» — восхитились фолловеры.

Однако не все были единодушны в том, что новый стиль удачно подобран, придрались не только к прическе, но и к образу в целом.

«Точно сменился стилист, укладки в последнее время печальные, лучше помыл голову и пошел»;

«Малахов, не нужно менять имидж, оставайся прежним», — посоветовали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малахов рассказал о тайне с Собчак: «Мало кто знает про общего ребенка».