Гороскоп на 2022 год для Водолеев

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 20 января по 19 февраля. Что ждет Водолеев в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас

Астролог, астропсихолог

Личная жизнь Водолеев в 2022 году

Гороскоп подсказывает, что для Водолеев год Голубого Водяного Тигра периодом закладки фундамента на 18 лет вперед. Если Водолеи хотят завести отношений, то это получится только с тем человеком, который настроен серьезно.

«Если в его мыслях нет конкретных намерений, такие пары, к сожалению, могут распасться», — рассказала астролог.

Но произойдет это только для того, чтобы дать возможность Вселенной познакомить представителя этого знака зодиака с более ответственным человеком. Судьбоносное знакомство с большей долей вероятности произойдет в путешествии или командировке.

Финансы Водолеев в 2022 году

Если у вас есть планы сделать серьезные приобретения в 2022-м, лучше всего осуществить их в первой половине года. Гороскоп говорит, что покупка принесет вам пользу и не разочарует.

А вот желание обучиться чему-либо или пройти специальные курсы лучше отложить до второй половины 2022-го. Это же касается планов на переезд. Не важно, куда собирается Водолей: сменить квартиру или город.