Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 001
Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира по направлению к центру столицы.
Фото: ТАСС / Филиппов Алексей
Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы. По предварительной информации 5-tv.ru, актриса получила переломы ребер и была госпитализирована в НИИ им. Склифософского. Всего пострадавших двое.
Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира по направлению к центру столицы. Известно, что движение в этом месте сейчас затруднего. На месте работают экстренные службы.
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