Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 001

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира по направлению к центру столицы.

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы. По предварительной информации 5-tv.ru, актриса получила переломы ребер и была госпитализирована в НИИ им. Склифософского. Всего пострадавших двое.

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира по направлению к центру столицы. Известно, что движение в этом месте сейчас затруднего. На месте работают экстренные службы. 

 

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