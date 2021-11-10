Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы. По предварительной информации 5-tv.ru, актриса получила переломы ребер и была госпитализирована в НИИ им. Склифософского. Всего пострадавших двое.

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира по направлению к центру столицы. Известно, что движение в этом месте сейчас затруднего. На месте работают экстренные службы.