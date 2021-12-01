Гороскоп на 2022 год для Весов

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 23 сентября по 22 октября. Что ждет Весы в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас

Астролог, астропсихолог

Финансы Весов в 2022 году

Новый год для рожденных под знаком Весы будет волнительным. Гороскоп отмечает, что главной задачей для этого знака в 2022-м — быть лояльным к переменам. Прежде всего они могут коснуться вашего финансового положения.

«Очень важно пересмотреть структуру доходов и расходов», — поделилась астролог.

Весы должны подсчитать траты и снизить издержки. Благодаря экономии и разумному подходу к деньгам, у вас появится возможность приобрести недвижимость или помочь семье в 2022-м.

Карьера Весов в 2022 году

В год Голубого Водяного Тигра Весы, занимающие руководящие должности, смогут найти хороших сотрудников или помощников. Также гороскоп прогнозирует перспективные деловые знакомства в 2022-м.

Личная жизнь Весов в 2022 году

По гороскопу в новом году Весы смогут найти хороших помощников по дому, если нуждаются в них. На личном фронте у представителей знака может произойти судьбоносное знакомство.

«Во второй половине года многих Весов ожидает знакомство со своей второй половиной», — сказала Тиана Атлас.

Год Голубого Водяного Тигра прекрасное время для Весов, чтобы привести здоровье в порядок и найти «своего» врача.