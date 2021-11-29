Гороскоп на 2022 год для Скорпионов

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 23 октября по 21 ноября. Что ждет Скорпионов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас

Астролог, астропсихолог

Карьера Скорпионов в 2022 году

Предстоящий год будет очень активный. Гороскоп предупреждает, что сидеть на месте Скорпионам точно не придется.

«Задумайтесь об открытии своего творческого проекта или нового дела», — посоветовала астролог.

Начать что-то новое в карьерном плане звезды советуют уже в феврале. Скорпионы, не откладывайте важные начинания на потом, ведь они могут положительно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Также 2022-й принесет удачу в деловом партнерстве.

Личная жизнь Скорпионов в 2022 году

Год Голубого Водяного Тигра подходит не только для заведения новых деловых знакомств, но и личных. Гороскоп советует не сидеть дома и постоянно находиться в движении, если вы в поисках второй половинки.

«У Скорпионов есть шанс встретить вторую половину на обучении, в командировке, в поездках и даже в автомобильной пробке», — рассказала Тиана Атлас.

Гороскоп советует Скорпионам поработать над своей категоричностью в общении с противоположным полом. Умерьте принципы и дайте шанс раскрыться потенциальному партнеру. Так он сможет продемонстрировать свои лучшие качества.

Финансы Скорпионов в 2022 году

В 2022-м у Скорпионов не будет значительных потерь или успеха в финансах. Ситуация останется стабильной. Однако звезды не исключают появление возможности приобрести новый автомобиль.

«Возможно стоит подумать о смене автомобиля или вида транспорта, на котором вы передвигаетесь», — рассказала астролог.

Повысьте уровень своего комфорта, Скорпионы. Если вас не устраивает старая машина — задумайтесь о новой. Если вам надоел общественный транспорт, стоит сменить его на такси.