Гороскоп на 2022 год для Скорпионов
Где Скорпионы могут встретить свою судьбу? И почему им не нужно лениться в новом году?
Фото: Depositphotos / NadezhdaSh
Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 23 октября по 21 ноября. Что ждет Скорпионов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.
Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог
Карьера Скорпионов в 2022 году
Предстоящий год будет очень активный. Гороскоп предупреждает, что сидеть на месте Скорпионам точно не придется.
«Задумайтесь об открытии своего творческого проекта или нового дела», — посоветовала астролог.
Начать что-то новое в карьерном плане звезды советуют уже в феврале. Скорпионы, не откладывайте важные начинания на потом, ведь они могут положительно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Также 2022-й принесет удачу в деловом партнерстве.
Личная жизнь Скорпионов в 2022 году
Год Голубого Водяного Тигра подходит не только для заведения новых деловых знакомств, но и личных. Гороскоп советует не сидеть дома и постоянно находиться в движении, если вы в поисках второй половинки.
«У Скорпионов есть шанс встретить вторую половину на обучении, в командировке, в поездках и даже в автомобильной пробке», — рассказала Тиана Атлас.
Гороскоп советует Скорпионам поработать над своей категоричностью в общении с противоположным полом. Умерьте принципы и дайте шанс раскрыться потенциальному партнеру. Так он сможет продемонстрировать свои лучшие качества.
Финансы Скорпионов в 2022 году
В 2022-м у Скорпионов не будет значительных потерь или успеха в финансах. Ситуация останется стабильной. Однако звезды не исключают появление возможности приобрести новый автомобиль.
«Возможно стоит подумать о смене автомобиля или вида транспорта, на котором вы передвигаетесь», — рассказала астролог.
Повысьте уровень своего комфорта, Скорпионы. Если вас не устраивает старая машина — задумайтесь о новой. Если вам надоел общественный транспорт, стоит сменить его на такси.
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