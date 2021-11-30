Гороскоп на 2022 год для Стрельцов

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Ирина Дряхлова
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На что стоит обратить внимание в новом году? И смогут ли Стрельцы поправить свое материальное положение?

Гороскоп на 2022 год для Стрельцов

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 23 ноября по 21 декабря. Что ждет Стрельцов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог

Здоровье Стрельцов в 2022 году

Стрелец — огненный знак. Он такой же активный как символ года — Тигр. Но гороскоп советует остудить пыл в 2022-м. Этому знаку зодиака следует обратить внимание на здоровье и проводить больше времени в семейном кругу.

«Наведите порядок в своем расписании», — посоветовала астролог.

Стрельцам следует больше отдыхать и наладить режим сна. Согласно гороскопу, лучше отказаться от вещей, которые могут вас взбодрить, например, кофе и энергетических напитков. Они могу помешать Стрельцам восстановить режим дня.

Финансы Стрельцов в 2022 году

Если к концу года у вас возникли проблемы с финансами, гороскоп советует не расстраиваться.

«Финансовое состояние может улучшиться по счастливому стечению обстоятельств», — намекнула Тиана Атлас.

Велика вероятность, что в 2022-м Стрельцы сумеют наладить свое материальное положение. Они могут получить внеплановую премию, наследство, что-то выгодно продать или просто выиграть деньги.

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Гороскоп на 2022 год для Стрельцов

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