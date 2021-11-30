Чего Львам ждать от Водяного Голубого Тигра? Встретит ли этот знак зодиака любовь?

Гороскоп для Львов на 2022 год

Фото: globallookpress.com

2022-й пройдет под эгидой Водяного Голубого Тигра. Астрологи говорят, у них со Львом может быть много общего. Чего ждать в 2022-м главной звезде зодиакального круга? 5-tv.ru спросил об этом у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог

Карьера Льва в 2022 году

Лев, подсказывает гороскоп, возьмет лучшее от символа года — Водяного Голубого Тигра. Это будет заметно по поведению главной кошки зодиакального круга: она станет активнее и напористее.

«Вас ждут колоссальные успехи в профессиональной деятельности и карьере», — рассказала астролог Тиана Атлас.

Как показывает гороскоп, Львам стоит действовать, несмотря на риск. Только в таком случае они добьются успеха. Особенно, в первой половине года.

Здоровье Льва в 2022 году

Судя по гороскопу, 2022-й подарит Львам энергию. Она поможет ему с успехом закончить начатые дела и зарядит хорошим настроением.

«С февраля месяца вы можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил», — пояснила специалист.

Судя по гороскопу, Львы в 2022-м подпитываются энергией от символа года.

Личная жизнь Льва в 2022 году

Личная жизнь Льва в 2022-м будет богата на новые лица. Судя по гороскопу, возможны судьбоносные встречи.

«Во второй половине годы вы можете встретить влиятельного покровителя, который поможет продвижению на работе», — объяснила эксперт.

Гороскоп показывает, что в 2022-м Львы могут встретить харизматичного человека. Выльется ли знакомство с ним во что-то серьезное — покажет время.

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Гороскоп для Львов на 2022 год

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