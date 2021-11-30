Гороскоп для Львов на 2022 год
Чего Львам ждать от Водяного Голубого Тигра? Встретит ли этот знак зодиака любовь?
Фото: globallookpress.com
2022-й пройдет под эгидой Водяного Голубого Тигра. Астрологи говорят, у них со Львом может быть много общего. Чего ждать в 2022-м главной звезде зодиакального круга? 5-tv.ru спросил об этом у астролога Тианы Атлас.
Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог
Карьера Льва в 2022 году
Лев, подсказывает гороскоп, возьмет лучшее от символа года — Водяного Голубого Тигра. Это будет заметно по поведению главной кошки зодиакального круга: она станет активнее и напористее.
«Вас ждут колоссальные успехи в профессиональной деятельности и карьере», — рассказала астролог Тиана Атлас.
Как показывает гороскоп, Львам стоит действовать, несмотря на риск. Только в таком случае они добьются успеха. Особенно, в первой половине года.
Здоровье Льва в 2022 году
Судя по гороскопу, 2022-й подарит Львам энергию. Она поможет ему с успехом закончить начатые дела и зарядит хорошим настроением.
«С февраля месяца вы можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил», — пояснила специалист.
Судя по гороскопу, Львы в 2022-м подпитываются энергией от символа года.
Личная жизнь Льва в 2022 году
Личная жизнь Льва в 2022-м будет богата на новые лица. Судя по гороскопу, возможны судьбоносные встречи.
«Во второй половине годы вы можете встретить влиятельного покровителя, который поможет продвижению на работе», — объяснила эксперт.
Гороскоп показывает, что в 2022-м Львы могут встретить харизматичного человека. Выльется ли знакомство с ним во что-то серьезное — покажет время.
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