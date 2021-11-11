Как отстоять свои права и не потерять настроение на глобальной распродаже «11.11»

Скоро начнутся крупные скидки во многих магазинах — многие онлайн-ретейлы (и не только онлайн) расширяют ставшую популярной по всему миру «Черную пятницу» до целого месяца скидок. К примеру, в этом году Черная пятница выпадает на 26 ноября — первая пятница после американского Дня Благодарения.

Однако в России скидки начнутся уже сегодня — международные интернет-магазины приурочили начало скидок к китайскому Дню Холостяка. В Instagram-аккаунте Роспотребнадзора появилась памятка, напоминающая покупателям об их правах.

Отказ от покупки

Отказаться от купленного товара можно в любой момент до его получения, а после получения — в течение семи дней, но уже при условии сохранения товарного вида и потребительских свойств.

Четкая формулировка цены и условий

В обязанности продавца входит формулирование цены и условий приобретения товара, его необходимо передать в срок — даже если он еще не оплачен.

Неустойка за просроченную доставку

Если товар не смогли доставить по вине покупателя — то никаких штрафных санкций на покупателя по закону накладываться не может, необходимо пересогласовать время доставки. А вот в том случае, если продавец сам виноват в просрочке — клиент вправе требовать компенсацию в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты.

Комплектность и проверка

Проверка качества и консультирование по выбору являются обязанностью продавца — поэтому требовать за это платы, как за услугу, он не имеет права.

Instagram @rospotrebnadzor.official

Страховка

Гарантийный срок товара не может быть уменьшен — продавец обязан назвать этот срок до заключения договора. Кроме того, иногда продавцы включают в эти договора пункты, которые и так должны выполнять — к примеру, обмен ненадлежащего товара на качественный или ремонт.

Возврат товара надлежащего качества

Информация о возврате товара должна быть предоставлена в момент доставке — в ином случае отказаться от товара можно в течение трех месяцев.

Интернет-магазины

Покупая товары в Сети, покупатель имеет все те же права, что и в обычном магазине — товар ненадлежащего качества продавец обязан заменить новым в обмен на дефектный.

Маркетолог Николай Григорьев дополнил советы Роспотребназдора — в интервью Деловой газете Взгляд он рассказал, как не стать жертвой аферистов, закупаясь на распродажах в Сети и вживую.

Не покупать импульсивно

Красный ценник с надписью «Скидка 90%» может заставить человека поддаться порыву и приобрести вещи — но потом окажется, что она ему совершенно не нужна. Контролируйте свои порывы — сперва подумайте, зачем вам этот набор для чистки антикварного серебра или коллекция из сорока фарфоровых поросят.

Сравнивайте цены

Некоторые продавцы поступают нечестно — ценник стоит со скидкой, но, на самом деле, цена не изменилась. Обязательно сравните цены с другими магазинами — даже если продавец не хитрит с ценниками, в другом месте цена на товар может оказаться значительно ниже.

Читайте комментарии

Дешевый товар не всегда будет хорош. Если не хотите, чтобы он развалился у вас в руках после первого использования — стоит почитать отзывы в Сети. И это касается не только онлайн-покупок — даже заприметив интересный товар в магазине, вы можете найти его в Сети с помощью мобильного телефона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об онлайн-магазине, в котором вы вряд ли захотите закупиться, даже если скидка будет в размере 99% — в России открылся первый в мире онлайн-магазин по продаже мусора.