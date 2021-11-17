Китайский гороскоп для Змеи на 2022 год

Рожденным под знаком Змеи в 1929-м, 1941-м, 1953-м, 1965-м, 1977-м, 1989-м, 2001-м и 2013-м, Голубой Водяной Тигр готовит возможности для развития. 5-tv.ru узнал у астролога Елены Егоровой, что принесет новый год.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Змеи в 2022-м

Судя по гороскопу, рожденным в год Змеи в 2022-м захочется побыть в одиночестве. Это может стать отличным поводом для саморазвития. Не стесняйтесь заниматься интеллектуальными процессами.

«Если вы давно этого хотели, то пришло время заняться написанием книги, диссертации. Заняться творческим делом, которое потребует от вас уединения и концентрации вашего внимания», — уверена астролог.

Но не замыкайтесь в себе! Помните о том, что в 2022-м для достижения результатов необходимо работать в команде. Так вы добьетесь признания и популярности.

«Благодаря упорству и труду вы сможете добиться больших результатов и стать успешными», — считает Елена Егорова.

Благодаря трудолюбию вы сможете проявить себя в лучшем свете. Вас начнут узнавать и заметят в важных для вас кругах.

Здоровье Змеи в 2022-м

2022-й для рожденных под знаком Змеи — прекрасное время для избавления от старых ритуалов. В новом году постарайтесь привить себе полезные привычки.

«Прекрасный период, чтобы заняться спортом, сесть на диету», — считает астролог.

Чтобы получить от 2022-го все задуманное, придерживайтесь расписания. Выработайте для себя график на день, неделю, месяц или год вперед.

Предупреждение для Змеи в 2022-м

В 2022-м астролог советует Змее прислушиваться к собственной интуиции, но не забывать об интеллектуальной активности. Так вы позаботитесь о себе и сможете стать успешным.

«Возможно, при этом вы будете подчиняться определенным правилам. И не все, что вы захотите, станет для вас возможным», — предупреждает астролог.

Гороскоп подсказывает, к успеху и новому статусу, которых вы достигнете в 2022-м, относитесь настороженно. В поисках лучшей жизни вы можете установить себе много неприятных ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.