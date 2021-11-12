Антиковидный гороскоп: как уберечься от коронавируса знакам зодиака

Как уберечься от коронавируса в зависимости от знака зодиака? — Узнайте из курьезного и идущего в ногу со временем антиковидного гороскопа от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Овен

Неугомонным Овнам стоит поискать баланс между одиночеством и активными коммуникациями с родными и близкими: только в гармонии вы сможете творить и наслаждаться результатом. Радость и толк от вашего креатива сойдет на нет, если вы окажетесь в гуще событий, где рискуете подхватить инфекцию.

Телец

Тельцам звезды советуют отправиться в небольшое путешествие — например, в соседний город или совершить вылазку на природу. Такой отдых вернет вас в ресурсное состояние, тем не менее в этот период не стоит забывать о защитных мерах и соблюдении социальной дистанции.

Близнецы

Звезды вам благоволят, если вы созрели для отречения от всего ненужного и вредного: вы сможете избавиться от пристрастия к спиртному и курению. Это будет на руку вам и вашему организму: так вы встанете на путь оздоровления и укрепления иммунитета в борьбе против ОРВИ, гриппа и других болезней.

Рак

Ракам рекомендуют решиться на активные действия, чтобы успеть завершить накопившиеся дела до конца года. Звезды сейчас положительно расположены к вам и советуют не откладывать на потом вакцинацию от коронавируса.

Лев

Здоровый образ жизни, включающий утреннюю гимнастику, занятия любимым видом спорта, а также включение в свой рацион фруктов и овощей поможет Львам противостоять простудам и ковиду.

Дева

Девам предстоит сложный период. Чтобы минимизировать его последствия и избавиться от тревоги, астрологи советуют проявить о себе элементарную заботу. Убегайте или уходите от стресса, занимая спортом или прогулками на свежем воздухе, не перетруждайтесь и, самое главное, высыпайтесь. Здоровый сон и вакцинация обеспечат вам спокойную осень и зиму.

Весы

Вам стоит больше дышать свежим воздухом, отправляйтесь на природу, в парковые и лесные зоны отдыха. Во время полезного променада вам придут в голову свежие мысли и идеи по поводу наболевшего в душе. Кроме того, в таких местах легче держать социальную дистанцию и оставаться недосягаемым для новой инфекции.

Скорпион

Скорпионам повезет с поисками возлюбленных, особенно если представитель этого знака зодиака еще не нашел свою вторую половину. Им стоит открыться нахлынувшим чувственным отношениям и узнавать партнера получше, проводя с ним большую часть времени, тем более такую уникальную возможность предоставляет пандемия.

Стрелец

Незнакомые люди несут опасность: от них легко можно заразиться новой инфекцией. Держитесь от них подальше и пользуйтесь средствами защиты — масками и перчатками.

Козерог

Козерогам стоит обратить особое внимание на сферу коммуникации и не верить любой попавшейся вам информации, особенно мифам о вакцинах и чипировании. Проверяйте достоверность всего сказанного в компетентных источниках.

Водолей

Вы здоровы, а значит, сейчас наилучший момент для вакцинации для того, чтобы и дальше чувствовать себя в здравом уме и доброй памяти.

Рыбы

Избежать эмоционального выгорания и зарядиться позитивом Рыбам помогут приятные заботы о собственном жилище. Астрологи советуют для большего уюта семейного очага приобрести приятные согревающие вещи типа камина или пледа, приготовить вкусное осеннее блюдо из тыквы или мяса — такие мелочи не только разнообразят интерьер, но и порадуют ваших родных близких. А вот с гостями в пандемию стоит повременить.

Оперативную информацию о ситуации с COVID-19 можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

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