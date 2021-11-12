Флорист раскрыла тайный смысл букета, подаренного Шойгу министру обороны Франции
Глава Минобороны РФ преподнес цветы своей коллеге Флоранс Парли на переговорах в Париже.
Фото, видео: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova
Цветы, преподнесенные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу его французской коллеге Флоранс Парли на переговорах в Париже, символизируют единодушие и прочный союз. Тайный смысл букета по просьбе 5-tv.ru расшифровала ведущий флорист сети «Во имя розы» Людмила Софронова.
Она отметила, что для букета выбран благородный цветок — роза, которая собрана в классической круглой форме и украшена зеленью, вторящей листве роз.
«Такой букет соответствует официальному настроению встречи. По оттенкам мы здесь видим ягодное сочетание: красный цвет — знак восхищения и уважения, белый — цвет согласия и долгого союза, розовый — символ любезности, элегантности и учтивости. Ягодное сочетание выражает благородность и вежливость. Соединение в одном букете красных и белых роз означает единодушие, прочную долгую дружбу и союз», — рассказала эксперт.
Фото букета ранее опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сергей Кужугетович своей французской коллеге подарил букет цветов. Наши мужчины они такие», — написала она.
При этом Захарова уточнила, что в Париже начались переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате «2+2». Во встрече принимают участие главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан и главы министерств обороны Сергей Шойгу и Флоранс Парли.
Как рассказывал 5-tv.ru, накануне Лавров заявил, что на предстоящих переговорах представителям Франции придется обсуждать украинскую ситуацию. Глава МИД РФ подчеркнул, что Украина подрывает минские соглашения, а Франция и Германия закрывают на это глаза.
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