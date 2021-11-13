🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 13 ноября, на растущей Луне выгодно заключать сделки, вот только от серьезных единоразовых финансовых вложений стоит отказаться. Позаботьтесь о близких и не забывайте о своем здоровье: все проблемы лучше решать вовремя.

♈ Овен

Овен, 13 ноября для вас — сложный день. Окружающие будут приставать с незначительными просьбами, которые в конце концов способны вымотать до предела. Чтобы этого не произошло, контролируйте ситуацию: не позволяйте «ездить» на вас. Фильтруйте получаемую информацию и не зацикливайтесь на мелочах.

Космический совет: запаситесь терпением — будет много дел.

♉ Телец

Тельцы, этот день идеален, чтобы отдохнуть от рутины. Оставьте все дела до понедельника — ничего страшного не случится, если вы немного забудетесь. Если вы счастливый обладатель «второй половинки» — проведите время с ней. Поверьте, любимый человек оценит заботу, а вы напитаетесь положительной энергией.

Космический совет: разрешите себе окунуться в романтику.

♊ Близнецы

Близнецы, 13 ноября — не лучший день для споров и конфликтов. Так сложились звезды, что характер ваш от рождения несладок. Будьте любезны, не совершайте сегодня фатальных ошибок и не грузите окружающих своими проблемами. Никакой положительной разрядки все равно не получите.

Космический совет: любые споры обернутся грандиозным провалом.

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♋ Рак

Раки, эту ноябрьскую субботу проведите дома, если есть возможность. Длительные и дальние поездки могут обернуться серьезной потерей денег. К тому же эпидемиологическая ситуация крайне нестабильна. Поберегите здоровье и силы.

Космический совет: старайтесь не совершать дальних поездок.

♌ Лев

Львы, вам необходимо взять тайм-аут. Хотя бы на время. Решить наболевшие проблемы не удастся, если хорошенько не обдумать положение дел. Возможно, вам придется обратиться за помощью к авторитетным людям. В любом случае — не спешите делать выводы и принимать решения.

Космический совет: займитесь анализом пережитого.

♍ Дева

Девы, 13 ноября для вас — день приключений. Возможны казусы, не исключено, что вы окажетесь во власти серьезных лиц. Как бы то ни было — не вздумайте поддаваться на провокации. Будьте уверены в своих силах. Позаботьтесь также о сохранности важных документов.

Космический совет: не доверяйте сторонним людям.

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♎ Весы

Весы, сегодня вы можете почувствовать себя неважно. Связано это с резким похолоданием или есть куда более серьезные проблемы — сложно предугадать. Однако если есть необходимость, обратитесь к врачу. Суббота — идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Помните: все важно делать вовремя.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.

♏ Скорпион

Скорпионы, вторая половина дня — отличное время для привычных дел. Вы быстро справляетесь с ними и почти не устаете. Вероятны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям, а они наверняка принесут хорошие новости. Если есть возможность — навестите близких и родственников. Они вам скажут спасибо.

Космический совет: навестите родных — вы им нужны.

♐ Стрелец

Стрельцы, 13 ноября — день колоссальной нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события могут вызвать панику, а умственные загрузки — существенно снизить общее самочувствие. Сегодня важно относится ко всему чуть более спокойно. Но если будет нужно — смело вступайте в диалог с окружающими. Не бойтесь говорить правду.

Космический совет: не замалчивайте обиды — это опасно.

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♑ Козерог

Козероги, в течение всего дня будет невероятный пик активности. Между тем, большую часть важных дел и мероприятий перенесите на утро. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Вечером можно смело отдыхать.

Космический совет: сосредоточьтесь на решении важных проблем.

♒ Водолей

Водолеи, 13 ноября ожидается сложная обстановка на работе. Однако благодаря вашей коммуникабельности, вы сможете уладить все нестыковки. Вторая половина дня будет сопровождаться легкой усталостью. Впрочем, не спешите лениться. Успейте сделать все до наступления дедлайнов.

Космический совет: не тратьте время попусту — цените минуты.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня нужно постараться избегать конфликтов — вероятны серьезные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Не затягивайтесь с решением возникших проблем и будьте крайне рассудительны.

Космический совет: контролируйте слова — можете обидеть важного человека.

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