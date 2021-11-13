Федункив ответила на критику 74-летней Васильевой: «Она не меня имела в виду»
50-летняя юмористка простила обидчице нелестные фразы об «отсутствии» образования и прочие «прелести». Звезда списывает негатив на возраст оппонентки.
Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look
Звезда Comedy Woman Марина Федункив ответила на нелестную критику своей персоны со стороны народной артистки России Татьяны Васильевой. Дива обвинила юмористку в непрофессионализме и заявила, что не хочет видеть ее на большой сцене, как и прочих КВНщиц вроде Ольги Кортунковой. Бизнесвумен восприняла эти слова со скепсисом.
«Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась», — цитирует Федункив StarHit.ru.
50-летняя актриса призналась, что не держит зла на опытную диву. Напротив, она даже пожалела свою оппонентку и отметила, что всегда с ней хорошо общалась. Марина Федункив предположила, что 74-летняя Татьяна Васильева «просто забыла фамилию» человека, которому на самом деле адресовала нелестные строки.
«Она не меня имела в виду. Может, забыла. Все-таки не 15 лет», — заключила Федункив.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помимо Ольги Кортунковой и Марины Федункив не угодила Татьяне Васильевой и поющая ведущая Ольга Бузова, выступившая на легендарной сцене МХАТа.
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