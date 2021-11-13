Сестра умершей от рака Фриске напугала поклонников фото из больницы: «Вызвали скорую»

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Артем Зайцев
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Наталья Фриске обманула поклонников сообщением об экстренной госпитализации

Сестра умершей от рака Фриске напугала поклонников фото из больницы: «Вызвали скорую»

Фото: Instagram @friske_natalia

Поклонники давно опасаются, что Наталья повторит судьбу своей старшей сестры.

Сестра погибшей от рака певицы Жанны Фриске Наталья напугала поклонников, опубликовав в разделе Instagram-сторис фото из больницы. Подпись к снимку с капельницей нисколько не успокаивала. Сообщение гласило, что девушка потеряла сознание во время сдачи анализов.

«Все таки это произошло. Утром пошла в поликлинику сдавать анализы и упала в обморок. Вызвали скорую. Увезли в больницу. Буду обследоваться», — написала Фриске.

Однако буквально через час выяснилось, что это сообщение — всего лишь нелепая шутка Натальи. Оказалось, что на кадрах была запечатлена ее знакомая.

Instagram @friske_natalia

Беспокойство поклонников Натальи Фриске превратилось в ненависть. Многие стали активно отписываться от нее социальных сетей, так как посчитали такие «игры» с доверием неприемлемыми. Действительно, девушка никак не обозначила, что фотографии принадлежат не ей. Кроме того, фанаты давно опасаются, что сестра знаменитости повторит ее судьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим СОVID-19 без обращения к врачу.

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