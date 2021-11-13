Стас Намин рассказал о заболевшем Максиме Галкине

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Артем Зайцев
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В семье Аллы Пугачевой очень внимательно относятся к соблюдению антиковидных ограничений.

Стас Намин рассказал о заболевшем Максиме Галкине

Фото: Instagram @maxgalkinru

Музыкант Стас Намин в эфире передачи на телеканале НТВ раскрыл подробности жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Композитор признался, что не так давно шоумена настиг некий недуг, однако какой именно, не уточнил.

«Там Макс немножко заболел», — поделился Намин.

Композитор отметил, что Галкин, как и сама примадонна, прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Более того, из анонса программы следует, что королева российской эстрады очень серьезно относится к соблюдению антиковидных ограничений и требует их соблюдать свое окружение. Так, например, Пугачева отказывается взаимодействовать с людьми, которые не надевают маски.

«Почему без маски?» — обратилась к представителям СМИ примадонна.

Даже при соблюдении всех мер профилактики Алла Пугачева сих пор опасается COVID-19. Можно предположить, что всему виной загадочная болезнь ее супруга. Сама звездная семья сейчас проживает в подмосковной деревне Грязь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин предложил пойти в школу вместо сына.

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