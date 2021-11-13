Васильева в пух и прах разнесла Проклову, Максакову и Распутину

Звезда сериала «Сваты» всегда была очень категоричной с артистами любого рода.

Актриса Татьяна Васильева критично высказалась о своих коллегах по цеху. В рамках YouTube-шоу «Откройте, Давид» она негативно охарактеризовала Елену Проклову, Марию Максакову и Машу Распутину.

«Они (Максакова и Распутина - Прим.ред.) туповатые, там не пробьешься. Даже безумная Лолита — и то мне ближе», — ответила звезда на вопрос о возможности подружиться с указанными звездами.

Проклову же Васильева обвинила в хайпе. Дело в том, что недавно советская актриса рассказала, как у нее был роман с одним из известных актеров. Некоторые предположили, что этим артистом был Олег Табаков. Комментируя нелепые слухи, Васильева просто не могла промолчать. По ее мнению, известная актриса и телеведущая специально хранила эту историю, чтобы нажиться на ней.

«Заговорить об этом спустя столько времени, да еще о таком актере? Если и говорить, то со знаком плюс, что он обратил на нее внимание, хотел жениться на ней, ее устроил в лучшую театральную школу», — поделилась Васильева.

Она считает, что не имеет значения — известный это актер или дворник, важно то, что такие заявления порочат память, честь и достоинство человека, особенно после смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Татьяна Васильева высказалась о Марине Федункив и Ольге Картунковой.