Актриса Татьяна Васильева рассказала о том, что думает об игре непрофессиональных актрис. Знаменитость считает, что на сцену должны выходить только мастера своего дела. Особенно сильно ее выводят из себя выпускницы КВН. Своим мнением звезда поделилась в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

«КВНщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна», — рассказала артистка.

Васильева поделилась историей с одной из таких юмористок.

«Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов. Это ничего не стоит, зато уходит в народ», — вспомнила знаменитость.

Instagram @kartynkova222

Ведущий сразу же попытался выяснить, о ком идет речь. Он назвал три фамилии — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова. Ответ Васильевой оказался весьма неоднозначным, отмечает dni.ru.

Звезда призналась, что Федункив и Картункову даже путает между собой.

«Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие и носите их на руках», — возмутилась Васильева.

Instagram @marina_phedunkiv

Без внимания не остался и дебют поющей ведущей Ольги Бузовой. Актриса назвала ее выступление «выпадом против всего нормального». Как напоминает 7дней.ru кандидатура звезды «Дома-2» на роль в спектакле «Чудесный грузин» вызвала возмущение также Сергея Безрукова и Константина Богомолова.

В целом, Васильева считает, что сейчас настала «темная» пора для всего театрального искусства. Она поделилась мнением, что современная сцена может предложить очень мало достойных постановок. Однако она рада, что все же есть работы, которые доставляют артистке настоящее удовольствие от ее ремесла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нина Буденная отреагировала на слова Татьяны Васильевой о романе с Михаилом Державиным.