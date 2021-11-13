Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 ноября

Предстоящая неделя идеально подходит для новых знакомств, непринужденного общения и флирта. В сфере амбиций у многих из нас будут завышенные ожидания – желание получить все легко и без усилий. Если цель не удастся достичь, ссор не избежать. Велика вероятность конфликтов интересов.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет прежде всего сложности в личной жизни. Возможны трудности в общении с противоположным полом. Велика вероятность, что вспышки эмоций и сентиментальность окружающих будут раздражать вас и выводить из себя. Постарайтесь не заводить обсуждение переживаний и обид, чтобы не провоц

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе нужно будет проявить тактичность, мягкость, нежность. Попытки решить проблемы силовым путем приведут к конфликтам и размолвкам, а, возможно, даже к серьезным ссорам. В принципе сами разговоры и обсуждения тоже будут заводить в тупик и приводить к конфликтам. Поэтому без лишней необходимости не обсуждайте важные вопросы.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит относительно спокойная неделя. Энергии планет практически не будут подталкивать вас к определенному поведению, так что вы предоставлены сами себе. Проявите свои лучшие качества: остроумие, общительность, склонность к обмену идеями и информацией. Больше общайтесь, завязывайте контакты и делитесь полезными сведениями.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе желательно проявить организованность и активность. Планируйте важные для вас дела и решительно приступайте к их исполнению – энергии недели будут помогать вам в этом, и все будет получаться лучше, чем обычно. Для романтической сферы, однако, неделя не благоприятная. Возможны размолвки, ссоры, обиды.

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя напряженная. Разговоры и обсуждения будут заходить в тупик и приводить к конфликтам. Нежелание сторон уступить может вести к серьезным стычкам и столкновениям, вплоть до разрыва отношений. Избегайте важных обсуждений – их результаты, скорее всего, не будут конструктивными.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень благоприятная неделя. Особенно она хороша для начала любовных отношений. Возможно заметное улучшение отношений, усиление вашей привлекательности и повышение самооценки. Неделя также хороша и для деловых достижений – вам будет удаваться хорошо все планировать, а ваши активность и настойчивость будут приводить к желаемым результатам.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя неблагоприятная. Она обещает сложности в личной жизни – будет непросто достичь компромисса. Многое может раздражать или не приносить ожидаемого удовлетворения. Помочь разрядить обстановку поможет творчество или созерцание прекрасного.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит очень насыщенная и в целом положительная неделя. Рекомендуется уделить время личной жизни. Ощущение своей особой привлекательности, расцвет чувств, повысившиеся самооценка и общительность – все будет помогать вам завязывать и развивать личные романтические отношения. Неделя также хороша для заранее запланированных активных действий в деловой сфере.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит относительно спокойная неделя. Стоит, однако, постараться не пасть жертвой иллюзий – вас могут соблазнять какие-то интересные планы или особо выгодные предложения. В большинстве своем эти обещания окажутся нереальными.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень положительная неделя. Она обещает расцвет чувств, состояние особой мягкости и нежности. Неделя особенно хороша для личной жизни – поможет вам раскрыться, создать или развить романтические отношения. Неделя также благоприятна и для деловой сферы. В вас будет присутствовать готовность к активным, хорошо спланированным действиям.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя напряженная. Будет особенно сложно прийти к согласию с окружающими. Споры и конфликты могут разгораться на ровном месте. Лучше пока по возможности меньше общаться: не транслировать свои идеи, не пытаться убедить в чем-то окружающих, а также избегать обсуждения важных тем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит исключительно благоприятная неделя. Она принесет вам уверенность в себе, быстро и точно работающий ум, а также веру в лучшее, позитивное, нежное и теплое настроение. Все это поможет вам общаться с окружающими, создавать и развивать отношения, а также успешно справляться с важными для вас делами и проектами.

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