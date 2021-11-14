Опасный вход в коридор затмений: астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября

В ближайшее время произойдут важные небесные явления: лунное и солнечное затмения. Спутник Земли ненадолго скроется из нашего поля зрения уже на этой неделе, 19 ноября. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, неделя с 15 по 21 ноября станет началом напряженного периода в жизни многих представителей зодиакального круга.

Лунное затмение в пятницу, 19 ноября, придется на полнолуние, которое совпадет с оппозицией небесных тел, когда Солнце будет в знаке Скорпиона, а Луна — в Тельце.

«Лунное затмение обещает стать напряженным периодом в жизни жителей планеты, оно открывает коридор затмений, который завершится лишь 4 декабря. Кроме того, сильно будет выражено влияние очень воинственного и агрессивного Марса, который управляет знаком Скорпиона, где в данный момент находится Солнце», — раскрыла расположение звездных тел астролог.

В это время людей будут раздирать противоречия. С началом 19 ноября такого важного небесного явления, как коридор затмений, и до середины декабря эксперт предостерегла от того, чтобы начать предпринимать судьбоносные шаги.

«Ни в коем случае не делайте никакие плановые медицинские операции, по возможности перенесите их на конец декабря», — подсказала специалист.

Важные встречи, подписание документов, начало нового дела также стоит отложить на потом: сейчас вы не способны просчитать все вероятные риски, которые могут всплыть в будущем или привести к печальным последствиям.

«На оси Скорпион-Телец могут возникнуть темы, связанные с большими массами людей. А Скорпион управляет скоплениями людей, а также трансформационными процессами, поэтому, если вы не хотите пострадать, держитесь подальше от скопления народа и толпы, так как люди сейчас могут быть неадекватны», — предупредила Никольская.

Внимательно наблюдайте за собой в обозначенный период: происходящее сейчас вы сможете изменить или скорректировать только через 9,5 или 18,5 лет, а это немалый срок.

«Удачной всем недели, несмотря на любые астрологические аспекты», — пожелала в заключение Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru назвал даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря.