Это к психиатрам или владельцам секс-шопов: Понасенков дал совет феминисткам после скандального интервью

Маэстро озвучил свое мнение о представительницах движения и назвал способ, который сможет подавить их агрессию.

Известный российский публицист и историк Евгений Понасенков оказался в эпицентре скандала, назвав феминисток «бактериями» и «обезумевшими коровами». Заявление так называемого маэстро прозвучало в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Ведущая попросила Понасенкова прокомментировать его ролики о соблазнении, отметив одну из его записей, где публицист рассказывает о влюбленности. В ответ историк начал объяснять различия мужчин и женщин с научной точки зрения, намекнув, что «многие женщины зачастую думают только о потомстве, а мужчины созидают и делают открытия».

После поднявшейся волны критики Евгений Понасенков в интервью 5-tv.ru пояснил свои слова.

«Феминизм — это большая болезнь, которая часть „левачества“, то есть оно всегда было. Всегда были больные девки, неудовлетворенные, но дело в том, что, когда дают развиваться психической болезни — она развивается. А раньше как бы не говорили: „Болейте! Это очень здорово!“ Раньше говорили: „Нет! Болезнь это!“ А сейчас это как бы рекламируется и даже на пьедестал ставится», — рассказал публицист.

По его мнению, феминизм — это такая болезнь, с которой лучше обращаться к узким специалистам, таким как психиатры, или же идти в секс-шопы.

«Дешевый вибратор не обязательно даже покупать за деньги. Вибратор феминистка может отколоть от «патриотической березы», какой-то сучек — этим сучком удовлетвориться. Я вас уверяю, что моментально ее феминизм растает как «с белых яблонь дым», — поведал Понасенков.

Кроме того Евгений Понасенков дал феминисткам рекомендацию. Он считает, что женщинам стоит отправиться в лес для сбора валежника. Это поможет избавиться от агрессии. После он добавил, что все проблемы феминисток от того, что его представительницы не знают, как «пользоваться валежником».

«Я советую феминисткам пойти в лес — бесплатно. Ломать деревья не нужно, но то, что уже отсохло. Насколько я понимаю, Дума разрешила собирать валежник. И вот этим валежником привести себя в чувство, в порядок. Прийти, так сказать, в норму, не приставать к людям, не проявлять агрессии. Это же все оттого, что они не знают, как правильно пользоваться валежником», — посоветовал публицист.

Именно такое радикальное решение он считает наилучшим решением для достижения гармонии всего мира с направлением женской идеологии.

«Именно бесплатный валежник решит проблемы феминизма и агрессии», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Евгения Понасенкова пришлось уговаривать сняться в шуточном видео, чтобы подарить вторую жизнь хиту 90-х.