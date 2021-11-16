🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 ноября, растущая Луна в знаке Овна воодушевит представителей многих знаков зодиака на неожиданные поступки. Планы, которые откладывались «на завтра» в течение долгого времени наконец могут быть реализованы. День будет благоприятным для риска и необдуманных поступков. Главное не затягивать с принятием решений.

♈ Овен

Овнам сегодня главное верить в то, что их дело правое и тогда они обязательно победят. Это в первую очередь касается всего, что помогает вам строить или расширять свою империю. Влюбленным Овнам не стоит удивляться если это чувство вдруг пробудит в них желание почитать что-нибудь умное, сходить в музей или посмотреть фильм в жанре арт хаус. Здесь нет ничего странного, иногда любовь не только притупляет, но и стимулирует мозговую активность.

Космический совет: верьте своей интуиции и она приведет вас к победе.

♉ Телец

Этот день Тельцы проживут под знаком Хаоса. Но не стоит волноваться, тот самый «мудрый босс», который есть у каждого Тельца, не даст представителям этого знака потонуть в пучине беспорядка. Даже если все вокруг разваливается, Телец все равно умудрится сохранить ясность мышления и даже найдет в себе силы пошутить над создавшимся положением. Главное, не начать паниковать раньше времени.

Космический совет: верьте в стратегические и тактические навыки вашего внутреннего «мудрого босса».

♊ Близнецы

Окунитесь в любовь с головой, Близнецы! Насладитесь каждым моментом. И обратите внимание, звезды рекомендуют вам серьезно подойти к сердечному вопросу. От этого будет зависеть прочность ниточки, связывающей вас со второй половинкой. Близнецы, которые еще не встретили любовь всей своей жизни, высшие силы советуют вам провести день с друзьями. Теплые чувства, подаренные вами близким людям, вернутся в многократном объеме.

Космический совет: наполните жизнь любовью.

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♋ Рак

Раки, звезды считают, что вы талантливы и являетесь мастерами своего дела, так что вам есть что предложить миру. Не позволяйте мирскому удержать вас от реализации вашего потенциала. Сегодня вам стоит сосредоточиться на умении балансировать между личными делами и работой. Есть ли что-то, что отошло на второй план из-за карьеры? Настало время порыться на чердаке вашего воображения и заняться делами, которым вы давно не уделяли время.

Космический совет: найдите баланс между работой и личными делами.

♌ Лев

Львы, сегодня вам предстоит осознать, что некоторые люди просто не стоят вашего времени, внимания и потраченных на них усилий. Один турецкий мудрец говорил, что сначала нужно защитить себя, а потом подумать о ближнем. И это не эгоизм, поскольку известно, что с того света, вы уже вряд ли сможете кому-то помочь. Помните, вы не обязаны оставаться, если ваше сердце велит вам собрать вещи и идти дальше. Помните, что ошибок не бывает. Все, что с вами происходит — это опыт.

Космический совет: немного эгоизма не помешает.

♍ Дева

Расслабление — вот главное слово сегодняшнего дня у Дев. Никаких мышечных зажимов и беспокойных мыслей. Эмоциональный, умственный и телесный отдых — это то что «доктор прописал». Если не последовать данному совету, то в ближайшее время можно организм ответит на такое расточительное отношение к собственному здоровью. Имеет смысл сходить на массаж или в бассейн.

Космический совет: дайте вашему телу время, необходимое для расслабления и восстановления.

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♎ Весы

Задание на сегодня для Весов: зажгите внутренний огонь, чтобы осветить им грядущие перемены. Растушуйте линии между профессией и одержимостью. Проснитесь, вас ждут великие дела! Вселенная стирает границы для ваших порывов. Судьба шепчет: не забывайте о любви и романтике. Если внутри вашего сердце таятся чувства, они могут вырасти в нечто большее.

Космический совет: звезды благоволят — творите великие дела!

♏ Скорпион

Скорпионы, вы переживаете глобальное перестроение — оно пробудит в вас вопрос о смысле жизни. Ценности материального мира отойдут на задний план, когда потайная духовная сущность возьмет власть в свои руки. Судьба благоволит духовному росту и эволюции. Устремите свой взор внутрь — помощь свыше поможет заново обрести смысл жизни.

Космический совет: слушайте «советы изнутри» и обретите новые смыслы.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня вам нужно набраться терпения и постараться не послать все «далеко и надолго». Звезды наконец-то заметили все ваши старания и обещают скорого исполнения вашего самого заветного желания. Если вы также найдете в себе силы и поделитесь душевным теплом с нуждающимися в вашем ближайшем окружении, это также благотворно скажется на вашем ближайшем будущем.

Космический совет: желание вот-вот исполнится самым загадочным образом.

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♑ Козерог

Как чудно оказаться в нужном месте в нужное время! Козероги, сегодня вы должны быть в согласии со своей высшей целью. Она ведь у вас есть? Сформулируйте миссию жизни и беззаветно ей следуйте. Вселенная сегодня поддерживает расширение вашей внутренней империи. Принимая решения, помните о долгосрочных целях. Где вы будете через десять лет? Ответ на этот вопрос должен соответствовать вашей цели, вы должны отправиться в путь с четким ориентиром.

Космический совет: не пропустите магическое мгновение.

♒ Водолей

Закон кармы гласит: что посеешь, то и пожнешь. Водолеи, сегодня это простое жизненное правило действует для вас вдвойне. Сосредоточьтесь на том, чтобы отдавать лучшее. Безвозмездно помогите коллеге, напомните родным, что вы их любите и узнайте, не нужна ли им помощь. Вселенная хочет, чтобы сегодня вы были достойны самого лучшего! Ведите себя достойно!

Космический совет: доверьтесь закону кармы — сегодня он особенно важен для вас.

♊ Рыбы

У воина всегда есть только два варианта: поступить правильно или пойти по пути наименьшего сопротивления. Оставайтесь на стороне истины, Рыбы. Позвольте вашему внутреннему Робин Гуду сделать вас гласом обделенных. Это поможет вам вырасти как личность. Если ваш статус предполагает наличие определенной власти — направьте ее на благо себе и окружающим. Идеальные решения можно принять, если найти верный баланс между зовом сердца и голосом разума.

Космический совет: используйте свою власть во благо.

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