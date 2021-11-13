Названы самые любвеобильные знаки зодиака

Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, которые чаще других влюбляются и влюбляют в себя. По словам специалистов, самыми любвеобильными являются Скорпионы, отмечает РЕН ТВ.

Главная черта представителей этого знака — это обаяние, перед которым сложно устоять. При этом Скорпионы и сами очень влюбчивы, а в партнере больше всего ценят преданность.

На второй строчке рейтинга оказались Близнецы. По мнению астрологов, представители этого знака просто зависимы от любовных отношений.

Замыкают тройку лидеров Весы, главным преимуществом которых, по словам астрологов, является умение ухаживать.

«Однако их пассиям следует быть осторожными: вся эта тяга к красивым жестам — лишь способ потешить себя. Кроме этого, Весы могут встречаться одновременно с несколькими партнерами», — уверены специалисты по звездам.

Далее в списке идут Водолеи, которые, как отмечают специалисты, отличаются ветреностью и склонностью к авантюрам, а замыкают пятерку лидеров Львы. По словам астрологов, представители этого астрологического символа смотрят на мир сквозь розовые очки, поэтому никогда не поскупятся на комплименты и различные проявления любви.

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