Когда представительницы каждого знака зодиака обычно выходят замуж

Пожалуй, каждая представительница прекрасного пола мечтает и с трепетом ждет, когда ее возлюбленный произнесет заветные слова — «выходи за меня». Но не всем девушкам удается быстро встретить своего единственного. Порой поиски затягиваются на долгие годы. Или, к примеру, встретила любимого, но браком пока и не пахнет. Астролог Николь Кузнецова рассказала, когда представительницы разных знаков зодиака обычно выходят замуж.

Овен

Женщины-Овны, по мнению Кузнецовой, самые нетерпеливые представительницы зодиакального круга. Им все надо здесь и сейчас. Именно из-за этого они моментально принимают решения только бы удовлетворить собственные прихоти. Потому они достаточно рано выходят замуж, но и также быстро разводятся. Астролог рекомендует Овнам остановиться и подумать, а надо ли действительно выходить замуж за этого человека.

Телец

Телец по сравнению с Овном достаточно медлительный знак зодиака. Они верят в вечную любовь, но соглашаться на брак с первым встречным — не для них. Они будут долго перебирать партнеров, а когда выберут, будут ждать заветного предложения столько, сколько потребуется. Звезды говорят, что лучший возраст для серьезных отношений у женщины-Тельца — это примерно 30 лет.

Близнецы

Особенность женщин-Близнецов — умение боготворить партнера. Но больше всего они обожают в отношениях себя. И, даже если вдруг им станет скучно с возлюбленным, резко разрывать отношения они не станут. Сначала они уйдут в себя и подумают обо всем происходящем. По мнению астролога, представительницы этого знака зодиака выходят замуж несколько раз, либо после 36 лет делают уже осознанный выбор раз и навсегда.

Рак

Женщины-Раки, с одной стороны, мечтают о раннем замужестве. А с другой, им достаточно сложно покидать родительский дом. Поэтому Кузнецова советует хотя бы попробовать пожить отдельно от родных. Никто не просит Раков разрывать связь с родственниками, но при этом есть вероятность наладить личную жизнь и сыграть свадьбу в 23-25 лет.

Лев

Если с женщиной-Львицей обращаются как с королевой, то она достаточно быстро соглашается на брак. При этом ставя штамп в паспорте можете не сомневаться — с вами надежная партнерша, которая намерена прожить с вами до глубокой старости. Но, с другой стороны, найти женщине-Львице по-настоящему достойного партнера, отвечающего всем требованиям, непросто. Поэтому Львы чаще всего выходят замуж в 38-41 год.

Дева

Женщины-Девы, пожалуй, вместо создания семьи предпочтут карьеру. Хотя партнера, подходящего на роль супруга, они находят в достаточно раннем возрасте. Поэтому замужество зачастую зависит от того, сможет ли возлюбленный смириться с желанием Девы построить сначала карьеру, а потом уже семью. Но по словам астролога, лучший возраст у женщины-Девы для замужества это 21-24 года и 27-29 лет.

Весы

Рожденным под знаком Весы женщинам импонирует идея замужества с пометкой «20+», даже если они не до конца уверены в партнере. Но развод, по словам Кузнецовой, неизбежен. Удачным и по-настоящему счастливым для Весов становится второй и третий браки.

Скорпион

Скорпион, по словам астролога, самый экстремальный знак в плане замужества. Быстро загорается, но также быстро и угасает, теряя интерес к партнеру. В результате за плечами Скорпиона несколько неудавшихся браков. Но, даже имея такую черту характера, представительница этого знака зодиака может построить крепкую семью в любом возрасте.

Стрелец

Женщина-Стрелец, пожалуй, одна из самых свободолюбивых знаков зодиака. Зачастую они выходят замуж поздно — в 35 лет и старше. Именно достигнув этого возраста они способны полностью сосредоточится на отношениях и любви. Но если они в молодости встретят человека, который будет поддерживать и принимать их кочевой образ жизни, то, возможно, союз сложится и раньше.

Козерог

Козероги обычно и женятся, и становятся родителями в раннем возрасте. Причиной тому, по словам астролога, ответственность, которую готовы взять Стрельцы. Но если их в молодости охватит желание построить карьеру, то в ЗАГС они зайдут лишь после 40 лет.

Водолей

Как и Стрельцы, женщины-Водолеи желают свободы. Потому за всю жизнь они могут вообще не выйти замуж и быть при этом счастливыми. Но если все-таки они решаются на брак, то обычно это случается в 40-45 лет, когда начинают чувствовать потребность в безопасности.

Рыбы

Женщины-Рыбы настолько мечтательны, что это может усложнить им личную жизнь. Если вы найдете человека, который будет поддерживать и понимать вашу такую черту характера, то этот союз окажется на всю жизнь. Лучше всего Рыбам жениться в 27 лет.

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