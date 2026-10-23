ВС РФ ударили по логистическому центру в Чернигове и судну под Одессой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Российские военные атаковали объекты, задействованные в снабжении украинской армии.

ВС РФ ударили по логистическому центру в Чернигове

Фото: © РИА Новости/Борис Морозов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр в Чернигове и судно под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются для перевозки военных грузов на Украину. Об этом сообщили представители Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В Чернигове был поражен транспортно-логистический центр компании ООО «Авиэйшен нью технологжис», где хранились военное оборудование, беспилотные летательные аппараты, их комплектующие, а также грузы двойного назначения для ВСУ. На морском переходе было атаковано судно типа «сухогруз», которое направлялось в порт Одесса с военными грузами для Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Режим перемирия должен вступить в силу в 4 часа утра 27 октября по московскому времени.

Вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе международных переговоров. Президент РФ Владимир Путин 16 октября провел разговор с Папой Римским Франциском, который призвал к паузе для эвакуации и доставки гуманитарной помощи. Затем ситуацию обсудили с Дональдом Трампом, и стороны договорились о сотрудничестве через омбудсмена Яну Лантратову. В переговорах также участвовала первая леди США Мелания Трамп.

Минобороны сообщило, что для безопасности жителей будет проведена инженерная разведка и подготовлен маршрут для гуманитарной колонны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, эвакуация может занять несколько дней.

Алешки находятся на левом берегу Днепра, в пяти километрах от Херсона. В настоящее время там проживает около 1300 человек, в основном пожилые и маломобильные граждане. Ситуация осложняется атаками беспилотников и заминированными дорогами.

Подробнее с новостями можно ознакомиться на Пятом канале в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Макрон: Франция переживает поворотный момент после теракта
0:29
«Не верится, что поменяли»: боец РФ о возвращении из плена
0:15
«Лорд мошенничества» признал вину по делу о преступлениях против детей
0:00
Маск заявил о разрыве между украинской элитой и простыми гражданами
23:51
ВС РФ ударили по логистическому центру в Чернигове и судну под Одессой
23:47
Музыкальная группа Райана Гослинга возвращается: известна дата релиза трека

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к востребованным профессиям
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео