Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр в Чернигове и судно под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются для перевозки военных грузов на Украину. Об этом сообщили представители Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В Чернигове был поражен транспортно-логистический центр компании ООО «Авиэйшен нью технологжис», где хранились военное оборудование, беспилотные летательные аппараты, их комплектующие, а также грузы двойного назначения для ВСУ. На морском переходе было атаковано судно типа «сухогруз», которое направлялось в порт Одесса с военными грузами для Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Режим перемирия должен вступить в силу в 4 часа утра 27 октября по московскому времени.

Вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе международных переговоров. Президент РФ Владимир Путин 16 октября провел разговор с Папой Римским Франциском, который призвал к паузе для эвакуации и доставки гуманитарной помощи. Затем ситуацию обсудили с Дональдом Трампом, и стороны договорились о сотрудничестве через омбудсмена Яну Лантратову. В переговорах также участвовала первая леди США Мелания Трамп.

Минобороны сообщило, что для безопасности жителей будет проведена инженерная разведка и подготовлен маршрут для гуманитарной колонны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, эвакуация может занять несколько дней.

Алешки находятся на левом берегу Днепра, в пяти километрах от Херсона. В настоящее время там проживает около 1300 человек, в основном пожилые и маломобильные граждане. Ситуация осложняется атаками беспилотников и заминированными дорогами.

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