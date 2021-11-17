Супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева умерла в Британии

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Виктория Андреева
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По официальным данным, женщина незадолго до смерти серьезно заболела.

Супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева умерла в Британии

Фото: Instagram @mirandamirianashvili

Супруга экс-сенатора Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за тяжкие преступления, скончалась в Лондоне. Как сообщила подруга покойной Ирины, незадолго до кончины та чувствовала себя неважно. Что именно стало причиной трагедии — пока не сообщается, передает StarHit.ru.

«Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней… Не ковид… Нашли ее спящей на диване у себя дома. То есть уже неживой нашли», — пояснила близкая знакомая Изместьевой.

По данным издания, жена осужденного проверяла, заражена смертельно опасным вирусом или нет. Результат оказался отрицательным.

Супруг покойной в настоящее время находится в колонии особо строго режима. Игоря Изместьева приговорили в пожизненному сроку за организацию серии убийств, поджога типографии под Челябинском, подрыва машины в Уфе, а также его неоднократно уличали в отклонении от уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный репортаж о личности Игоря Изместьева.

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