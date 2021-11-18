Замерзшие беженцы начали покидать белорусско-польскую границу
Вывозной рейс в Ирак из Минска запланирован на 18 ноября.
Фото, видео: ТАСС / Гучек Максим; 5-tv.ru
Беженцы начали покидать белорусско-польскую границу. Около 300 человек уже заявили, что хотят вернуться на родину. Вывозной рейс в Ирак из Минска запланирован на 18 ноября. Тем не менее больше тысячи нелегалов до сих пор остаются в палаточном лагере возле польского КПП, еще столько же разместили в логистическом центре на территории Белоруссии.
Людям раздают теплую одежду, горячую еду и чай. Обстановка на границе относительно спокойная. Чего не скажешь о политическом пространстве. После стычек, Белоруссия требует от Польши официального объяснения. В Минске применение светошумовых гранат и водометов в отношении нелегалов называют преступлением против человечества.
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