Назван достаточный уровень антител к коронавирусу для получения QR-кода
Норму в правительстве РФ считают необходимой для обеспечения безопасности россиян.
Фото: ТАСС / Владимир Андреев
Россияне могут получить QR-код, если будут иметь достаточный уровень антител к новой коронавирусной инфекции. Условно-достаточный титр составляет 350-500 Bau/мл, пишет Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник в правительстве.
Отмечается, что именно такое количество антител позволит обеспечить безопасность граждан, уверены в правительстве.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья высказалась о введении QR-кодов для граждан с высоким уровнем антител. Глава ведомства подчеркнула, что решение должно быть взвешенным и тщательно обдуманным. Попова уточнила — ограничения в связи с непростой эпидобстановкой не отменят, пока в стране не вакцинируются все граждане.
За последние сутки в России положительный тест на COVID-19 получили 37 374 человека в 85 регионах. Умер 1 251 россиянин.
Ранее 5-tv.ru писал, что у инфицированных COVID-19 после прививки аннулируется сертификат о вакцинации.
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