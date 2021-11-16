У инфицированных COVID-19 после прививки аннулируется сертификат о вакцинации

В России QR-код инфицированных граждан, ранее прошедших вакцинацию, будет действовать полгода после перенесенного недуга. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ о новой форме сертификата вакцинации, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, после получения прививки от COVID-19 выданный человеку сертификат остается действительным в течение года. Если же у вакцинированного гражданина выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после выздоровления восстанавливается, но только на шесть месяцев.

«QR-код содержит информацию о завершении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — приводит положение приказа Газета.ру.

Справку о вакцинации россияне могут получить по запросу в больнице или в МФЦ, на сайте госуслуг будет доступна электронная версия документа. Единую форму сертификата, как упоминалось выше, утвердил Минздрав. Все справки, выданные ранее, будут переоформлены до 1 февраля 2022 года. При этом QR-коды останутся неизменными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ создано устройство для сканирования QR-кодов о вакцинации в общественных местах.