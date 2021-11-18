Сексуальный и с харизмой: Астролог рассказала, что ждет Деда Мороза в 2022 году

Сегодня в России отмечает день рождения Дед Мороз. Сказочный персонаж, который дарит детям радость в новогоднюю ночь и подарки. Пожалуй, это все, что мы знаем о нем. Но астролог Тиана Атлас решила пофантазировать о том, какой все-таки у главного волшебника характер и что его ожидает в 2022 году.

18 ноября на свет рождаются люди под знаком зодиака Скорпион.

«Именно про Скорпиона можно сказать, что у него характер нордический, то есть северный. И получается, что Дед Мороз обладает волевым характером, он действительно может жить в суровых условиях и при этом сохранять самообладание и харизму», — заявляет Атлас.

Если говорить о сексуальности, то под костюмом Деда Мороза скрывается страстный любовник.

По словам астролога, Скорпионы знак плодородный, как и Деда Мороз, который обожает всех детей и готов им всем без исключения дарить подарки.

«Но именно он может целый год наблюдать, что делали наши детки — хорошие дела или плохие проступки — и потом каждый получит подарок по заслугам», — рассказывает Атлас.

А что же ждет самого Деда Мороза в 2022 году?

По словам астролога, ему придется выбраться из своего терема в Великом Устюге не только под Новый год, но и в течение года. В 2022 году ему необходимо быть более социальным ведь для Скорпионов будущий год — это время дум не о себе одном, а о партнерстве. То есть пора бы дедушке Морозу подключить в свой бизнес по доставке подарков детям кого-то еще.

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