Раскрыт секрет неувядающей красоты и молодости Пугачевой: «Сидит на уколах»

Тайну неувядающей с годами внешности и стройности Аллы Пугачевой и других представителей российского шоу-бизнеса раскрыла известная певица, пожелавшая остаться неназванной.

«Весь российский шоу-бизнес сейчас сидит на уколах, которые изначально были разработаны учеными из Дании как средство для диабетиков. Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем в короткий срок», — цитирует артистку «Собеседник».

По словам собеседницы издания, месячный курс уколов стоит около восьми тысяч рублей. Причем средство находится в свободной продаже, его можно купить в любой аптеке. Более того, в последнее время препарат был усовершенствован: если раньше его нужно было колоть ежедневно, то сейчас всего один раз в неделю.

«Получается, всего четыре укола в месяц, и ты в прекрасной форме. При этом к врачам ходить не надо. Укол можно сделать самому в домашних условиях в живот или плечо. Один укол — это ручка-шприц. Нажимаешь на кнопочку и все», — говорит певица.

Из противопоказаний к чудо-препарату только алкоголь, который сводит на нет эффект похудения, и проблемы со щитовидной железой. В остальном средство совершенно безопасно и даже полезно для здоровья, утверждает артистка. По ее словам, за два месяца уколов показатели организма у нее пришли в норму, а анализы у нее такие, что «можно в космос посылать».

«Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. А сейчас — никакого насилия над собой. Делаешь укол и забываешь про все вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате размер желудка уменьшается», — не нарадуется певица.

Она добавила, что «волшебные» уколы уже испытали на себе Лолита, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды, резко сбросившие вес.

К слову, накануне Анфиса Чехова прошла тест на детекторе лжи, чтобы доказать подписчикам, что худела самостоятельно, без помощи пластических хирургов. Детектор лжи подтвердил, что телеведущая никогда не делала резекцию желудка, не колола инъекции для похудения, не прибегала к липосакции, абдоминопластике и прочим хирургическим операциям для похудения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что измученный вид похудевшего Александра Семчева поразил поклонников. Ранее актер стал рекордсменом по похудению среди своих коллег. За несколько лет он сбросил вес со 190 килограммов до 120 и сменил размер одежды с 72-го на 58-й. По словам актера, он не делал никаких операций, а просто отказался от сладкого и жареного, калорийных соусов и алкоголя.