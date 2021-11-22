Как одеться на Новый год 2022, чтобы привлечь удачу?

Какой наряд выбрать, чтобы выглядеть стильно в новогоднюю ночь?

Новый 2022-й пройдет под покровительством Черного (Голубого) Водяного Тигра. У этого животного есть свои цвета и табу в одежде. Специально для 5-tv.ru стилист Любовь Жукова рассказала, в чем отмечать Новый год 2022-го.

Любовь Жукова

Стилист

Что надеть на Новый год 2022?

Стилист советует праздновать в удобной, но элегантной одежде. Особенно это касается женщин, которые ради эффектного внешнего вида легко могут надеть неудобное платье, в котором невозможно присесть. Выберите наряд свободного кроя, эффектный брючный костюм размера оверсайз или платье-пиджак. Ткань изделий обязательно должна быть натуральной, а не синтетической.

Фото: Instagram @mo.ua

Длина мини не очень популярна в этом году, поэтому женщина стоит отдать предпочтение миди или макси. Любовь Жукова советует надеть платье в греческом стиле или любое другое из «летящей» ткани. Юбки и платья на запах тоже подойдут для встречи года Черного (Голубого) Водного Тигра, но они не должны быть затянуты слишком сильно и облегать фигуру.

Но Новый год — это не только платья. Обратите внимание на брюки-сигареты: модель удлинит ноги, скроет недостатки и подчеркнет достоинства фигуры. В новогоднее торжество вы должны себя чувствовать удобно и ни в чем себе не отказывать.

В каких цветах встречать Новый год 2022?

У года Черного (Голубого) Тигра есть свои цвета. Они должны быть натуральные, максимально приближенные к природе символа 2020-го. Забудьте о ярких и кричащих цветах. Да, неоновые и яркие вещи сейчас в моде, но приберите их для другого праздника. Но Новый год лучше всего выбрать наряд бирюзового, голубого, синего, золотого, песочного, серебряного, черного или травянистого цвета.

«Также Тигренку очень понравится, если вы будете в чем-то серебряном, с пайетками, украсите свой наряд какими-то яркими деталями», — посоветовала стилист.

На новогоднюю ночь лучше не надевать одежду с животным принтом, особенно, если он тигровый. Символ года не оценит такой наряд. А вот полосатый принт будет уместен: самый удачный вариант в сочетании черных и оранжевых полосок.