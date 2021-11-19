Прошла любовь или кризис в отношениях? Возможно ли воссоединение Малафеевых

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 3 344

Медиум Айгуль Хуснетдинова утверждает, что пара переживает кризисный период из-за накопившихся проблем в жизни каждого члена семьи.

Фото, видео: Instagram @malafeev16ru; 5-tv.ru

Недавно бывший вратарь «Зенита» и российской сборной Вячеслав Малафеев шокировал общественность тем, что объявил о разводе с женой. Что именно стало причиной для резкого разрыва неизвестно. Однако пост Малафеева в соцсети отличался не свойственной ему обычно экспрессивностью, как у человека, терпение которого переполнено.

Между тем, семья Малафеевых считалась в шоу-бизнесе едва ли не одной из самых образцовых. Красавица Екатерина нашла подход к детям спортсмена от первого брака и много трудилась над созданием гармоничного и яркого союза с легендарным игроком.

Что же пошло не так и возможно ли восстановление отношений 5-tv.ru рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова.

По словам эксперта, возможная причина конфликта может заключаться в том, что они на данный момент закончили одну фазу в своих отношениях и им нужно продолжать двигаться дальше.

Для того, чтобы было развитие, нужен совместный проект, который объединил бы супругов. Например, рождение ребенка или строительство дома. Одна фаза отношений завершена и нужно либо расставаться, либо что-то менять.

Медиум также сделала эксклюзивный расклад на рунах, который показал, что об окончательном разрыве пока говорить рано.

«Руна Тагас — это хорошая руна. Она говорит о том, что возможно новое начало, при условии нового подхода к отношениям», — отметила эзотерик.

По ее словам, пара может решить все свои проблемы, но только путем обсуждения, разговора по душам. Вероятно, у каждого назрели определенный кризисы, которые даже не связаны с партнером, но решать их нужно совместно.

«Руна Наутис подсказывает, что, скорее всего, они придут к соглашению. Это будет компромис и так или иначе они вернутся друг к другу», — уверена медиум.

Она также рассказала, что в раскладе выпала руна Ингус, которая означает, что паре нужно помнить о важность семьи в их жизни и, если они хотят воссоединения, научиться относиться друг к другу с большим пониманием и душевным теплом.

Как известно, первый брак Вячеслава Малафеева обернулся трагедией. Его жена Марина погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге. От этого союза у футболиста осталась дочь Ксения и сын Максим. Новая избранница Екатерина родила спортсмену еще одного наследника Алекса. Они в браке уже девять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Малафеев рассказал о получившей срок за наркотики дочери.

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