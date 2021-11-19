Кристина Орбакайте трогательно поздравила бывшую свекровь с юбилеем

Кристина Орбакайте разошлась с Владимирым Пресняковым еще в 1997 году. Но до сих пор сохранила теплые и дружеские взаимоотношения с его мамой и бывшей свекровью Еленой. Сегодня вокалистка ВИА «Самоцветы» отмечает юбилей — 75 лет. И экс—невестка не смогла остаться в стороне и тоже поздравила женщину.

«С днем рождения, любимая Елена Преснякова!» — написала она на странице в Instagram-аккаунте, подкрепив слова совместной фотографией.

Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте познакомилась с Владимиром Пресняковым, когда ей было всего 15 лет. Первая любовь так вскружила голову молодым, что вскоре на свет появился сын Никита. Но, по словам экс-свекрови певицы, в паре было много недопонимания. Ее сын слишком много требовал от Орбакайте: и мамой быть, и хозяйкой в доме — а та грезила сценой. Не выдержала. Спустя десять лет семья рухнула. Но Преснякова считать близкой Орбакайте не перестала. Накануне юбилея в интервью призналась, что с гражданской женой сына они до глубокой ночи засиживались и о чем только не разговаривали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Орбакайте поддержала сына Никиту на шоу «Ледниковый период».