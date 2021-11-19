Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака

Умение читать по рунам — редкий дар, позволяющий заглянуть в будущее и подготовиться к грядущим переменам. Рунический провидец Игорь Вечерский предсказывал немало знаковых мировых событий, природных явлений, а также сумел раскрыть предстоящие повороты в судьбе выдающихся людей нашего времени.

Эксклюзивно для читателей 5-tv.ru провидец представил гороскоп на предстоящую неделю с 22 по 28 ноября для каждого знака зодиака, который подскажет, в какой сфере стоит приложить усилия, чтобы достичь успеха.

Овен

Отал, перто и дагаз рекомендуют вам на этой неделе заняться важными делами, ваши усилия обязательно увенчаются успехом. Кроме того, вы сможете раскрыть свои скрытые способности, о которых раньше не подозревали.

Телец

Эйваз, перевернутый отал и перто говорят о том, что вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Но руны показывают, что в процессе преодоления препятствий вы откроете новые перспективы развития. Только от вас будет зависеть, как вы используете свой потенциал. Не исключено, что близкие люди будут нуждаться в вашей помощи. Предстоящая неделя не подходит для решения серьезных финансовых вопросов, отложите идеи об инвестициях и других манипуляциях с деньгами до более благоприятного периода.

Близнецы

Игуз, йера и перевернутый эваз дают вам отличные возможности для развития в профессиональной сфере. В это время вы сможете проявить себя наилучшим образом. Кроме того, руны советуют не упустить шанс заручиться поддержкой союзников. Благодаря установлению взаимовыгодных отношений вы сможете реализовать свои планы и достичь успеха в карьере.

Рак

Лагуз, эваз и дагаз рекомендуют вам прислушаться к своей интуиции и не вступать в противоречия с самим собой. Стоит избегать конфликтов и острых ситуаций в общении. Также вам необходимо завершить текущие дела для того, чтобы приступить к реализации новых.

Лев

Йера, дагаз и перевернутая феху говорят вам о том, что можно без опасений вкладывать средства в те сферы, которые потенциально будут для вас полезны и эффективны. Это позволит увеличить уровень продуктивности вашего труда и откроет для вас новые возможности.

Дева

Дагаз, ансуз и перевернутый отал советуют вам прислушаться к мнению людей, которым вы доверяете. Скорее всего, это поможет вам взглянуть на ситуацию с совершенно неожиданной стороны. Так вы сможете не только преодолеть возникшие трудности, но и достичь прекрасных результатов.

Весы

Йера, беркана и перевернутый тейваз рекомендуют не планировать каких-то важных дел, которые имеют для вас большое значение. Этот период лучше потратить на то, чтобы развивать уже имеющиеся возможности. Уделите время и «прокачайте» свои ресурсы, так как в будущем это позволит вам успешно справиться с поставленными задачами.

Скорпион

Беркана, уруз и перевернутая перто советуют вам сосредоточиться на той сфере, в которой вы хотите преуспеть. Пока же вы прикладываете усилия энергично, но несколько хаотично. В этот промежуток времени для вас важно правильно оценить имеющийся потенциал, а не тратить силы на какие-то ошибочные направления.

Стрелец

Манназ, отал и гебо открывают прекрасные возможности для построения межличностных отношений во всех сферах. Руны указывают, что вам удастся выстроить нужные коммуникации, которые пойдут вам на пользу. В то же время, период подходит для работы над собой и развития своего личного потенциала.

Козерог

Ингуз, гебо и манназ советуют вам не останавливаться на достигнутом и переходить на новый уровень развития. Складываются благоприятные обстоятельства, чтобы сделать рывок, который обеспечит вам гораздо более высокие результаты, чем вы привыкли.

Водолей

Перевернутая беркана, наутиз и тейваз указывают, что наступает удачное время для того, чтобы применить ранее накопленный потенциал максимально эффективно. Однако это не время для полумер, слабые усилия принесут такие же неявные плоды. Предстоящая неделя подходит для активных, но осознанных действий.

Рыбы

Дагаз, хагалаз и перевернутый уруз рекомендуют отложить важные и ответственные проекты до более благоприятного периода. Сосредоточьтесь на собственным развитии и увеличении своих возможностей. Наступает время навести порядок в своей жизни, расчистить пространство и накопить внутреннюю энергию. Помните, что сейчас вы закладываете фундамент для будущих свершений.

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