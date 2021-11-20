Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он проходит по делам о разгоне митинга оппозиционеров, разгроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из бюджета страны. Но в тюрьму политик очень не хочет. Однако в начале октября его задержали в Тбилиси при попытке вернуться на родину в грузовике с молочными продуктами. И теперь неспешно в эту самую тюрьму определяют.

Накануне омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у находящегося в заключении Саакашвили обнаружен синдром Гайе-Вернике, по-другому, энцефалопатия Вернике. Она ссылалась на заключение некой группы медиков, которые якобы уже зафиксировали судороги, а в дальнейшем могут привести к коме и смерти. Так что, мол, не в камере его надо держать, а в палате гражданской клиники. И обследование провести.

Что такое энцефалопатия Вернике?

Эксперт 5-tv.ru, невролог, нейрореабилитолог и специалист по болезням зависимости Алиса Коротина, согласна с тем, что обследование Михаилу Саакашвили необходимо хотя бы потому, что в попытке избежать изоляции он выбрал слишком экстравагантный недуг, который, к тому же, легко диагностируется, но не на глаз, а с помощью МРТ. Еще одна странность в предпочтении именно Вернике заключается вот в чем — чтобы синдром развился и дошел до состояния комы, нужно пить, не просыхая, две-три недели. Каждый день, как говорится, до поросячьего визга.

«Механизм развития таков: при употреблении алкоголя нарушается утилизация глюкозы нервными клетками. Происходит внеклеточное накопление глутамата, накапливаются ионы кальция в нервной клетке и, как следствие, происходит разрушение нейронов, так называемый апоптоз. В основном страдает ствол мозга и таламус. На этом фоне возникает расстройство памяти. В особенно запущенных случаях может развиваться кома, после чего не исключен летальный исход», — рассказала Коротина.

Нестыковка по симптомам

В прессе сообщается, что Саакашвили жаловался на судороги, терял в тюрьме сознание (а кто не потеряет!). На носилках его внесли в реанимобиль и в сопровождении матери и адвоката повезли в военный госпиталь. Но по словам невролога, пациенты с синдромом Гайе-Вернике обычно не предъявляют врачам жалоб. Нет, не потому, что от водки язык заплетается, а потому что они вообще не понимают, кто они, где, не воспринимают речь, не управляют собственным телом и ведут себя не активнее вареного овоща.

Классическими проявлениями энцефалопатии Вернике являются пошатывание, неспособность стоять и ходить без опоры, атаксия (падения «на ровном месте») слабость мышц, когда руки как плети, возможен даже полный паралич. Кроме того, пациенты резко худеют, кожа становится сухой, ногти деформируются, глаза всегда остаются полузакрытыми. Человек также не чувствует прикосновений, тело его немеет, ответить на вопрос он не может — не понимает его.

«Очень часто присутствуют фрагментарные зрительные иллюзии и галлюцинации, то есть могут возникать голоса в голове, часто видят каких-то существ карикатурных, мультипликационных чертиков, которые скачут вокруг. Также могут быть монотонные движения конечностями и телом, вроде раскачиваний. Человек может замирать, и это все проявляется на фоне общего мышечного тонуса, то есть человек становится как струна натянутая», — поясняет Коротина.

Могут ли тюремные стены вызвать синдром Гайе-Вернике?

Пациенты с Вернике могут издавать отрывистые звуки, выкрикивать отдельные слова либо бормотать себе под нос, продуктивное общение с ними, конечно, крайне затруднено. Но голодовка, объявленная Саакашвили в знак протеста аресту, вряд ли повлекла столь яркие проявления. Выяснить, есть ли у него упомянутый симптом, помогут исследования: ЭЭГ (электроэнцефалограмма), РЭГ (реоэнцефалография), биохимический анализ крови, анализ ликвора в крайних случаях (люмбальная пункция).

«МРТ головного мозга в обязательном порядке, потому что там будет характерная „алкогольная бабочка“. Есть на МРТ такие маркеры, по которым можно определить, есть эта энцефалопатия или нет», — говорит врач.

Лечение традиционно сводится к назначению терапевтических доз витамина В1, В6, В12, С, PP, ноотропов и сосудистых препаратов. Если возникает острое состояние, например, такое, как делирий (белая горячка), или энцефалопатия Вернике переходит в корсаковский синдром, то назначается тяжелая артиллерия — барбамил, диазепам и галоперидол.

«По моей практике, видя достаточно большое количество людей с энцефалопатией Гайе-Вернике, я могу сказать, что это сильно дементные пациенты, которые вообще не соображают, кто они, где они, зачем… Чтобы она развилась, он (Михаил Саакашвили. — Прим. ред.) должен быть хроническим алкоголиком, таким махровым, то есть на первых годах употребления энцефалопатия Вернике развивается достаточно редко, опять же по моей насмотренности и статистике неврологической», — отметила Коротина.

Мог ли Саакашвили притвориться больным?

Невролог предположила, что шанс разыграть какого-нибудь ее грузинского коллегу существует, если хорошо подготовиться, выучить все симптомы и талантливо их изображать. Однако даже на глаз невролог, если только он не первокурсник, увидит, сам человек падает из положения стоя или просто неспособен сопротивляться болезни. Изобразить гипотрофию мышц при должной тренировки тоже реально, как и непонимание обращенной речи. Загвоздка лишь в том, что изображать придется круглые сутки без перерыва.

«Не может быть светлого промежутка в этом заболевании, когда человек более-менее себя нормально чувствует, а потом бац — опять ушел в это состояние. Мое ощущение — сымитировать, конечно, можно все, что угодно, но уровень компетенции специалистов, которые смотрели Саакашвили, если они вообще проводили какой-то неврологический осмотр… Ну, обмануть невролога, поверьте, очень-очень сложно. Если он это сделал, нужно выполнять ЭЭГ, МРТ, которые обмануть уже не получится», — заключила доктор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году. Не обошлось без скандалов во время заседания. Адвокат экс-президента отказался участвовать в процессе и покинул зал.