Первое публичное появления своего ребенка они приурочили к Всемирному дню ребенка.

Младшая дочь министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Ксения впервые продемонстрировала лицо новорожденной дочки Миланы. 30-летняя общественная деятельница опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором ее возлюбленный спортивный блогер Алексей Столяров держит на руках маленькую наследницу.

«Первые кадры с Миланой Алексеевной. Сегодня Всемирный день ребенка! Очень хочу в честь Миланика набить себе первое тату. Она такая сладкая. Не могу!» — поделился Столяров.

Пара поделилась, что беременность стала для них настоящей неожиданностью. Шойгу не знала как ее избранник отнесется к этой новости, однако он принял ее с настоящим восторгом. На протяжении всей беременности блогер не мог дождаться, когда наконец-то увидит свое новоиспеченное чадо.

«Я не понимал, как надо радоваться. Это в фильмах актеры, узнав о скором пополнении в семье, вскакивают и кричат: „Вау, как круто!“. В реальности же ты не представляешь, что происходит», — поделился Столяров.

Сразу же после выписки из роддома дочь министра обороны Российской Федерации отправилась на работу. Она приводит свою фигуру в порядок, однако делать это ей было запрещено врачами, рассказали dni.ru. Но ее это не остановило, ведь девушке не терпится вернуть свою прежнюю форму до беременности, поэтому Ксения не хочет терять ни минуты.

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