Названа причина смерти актера из «Ворониных» Михаила Зубова

Актер Михаил Зубов, известный ролями в сериалах «Воронины» и «Ищейки», умер в результате заболевания коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщила супруга артиста Наталья Гердт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По ее словам, до смерти он пробыл в реанимации 13 дней.

Артист ушел из жизни на 43-м году жизни. О его смерти на странице во «ВКонтакте» еще 12 ноября сообщила его коллега по цеху актриса Елена Володина.

Михаил Зубов закончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента еще в 2003-м году и лишь в 2019-м Школу актерского мастерства «Артанде». Его дебют в кино состоялся в 2018 году. Он успел сняться в таких картинах, как «Ласточка», «Тренер» Данилы Козловского, «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.