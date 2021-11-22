Кровавая дружба: что известно о мертвеце в багажнике и его предполагаемых убийцах, задержанных под Петербургом

Трое молодых людей попали в аварии под Петербургом, а после скрылись с места происшествия.

Труп с перерезанным горлом вывалился из багажника машины, попавшей в ДТП в Ленинградской области. Свидетелями шокирующей аварии стали десятки водителей. Из покореженной легковушки выскочили несколько человек и скрылись в лесу. Позже в машине обнаружили лопаты.

С места событий — репортаж Родиона Северьянова.

Пробка на трассе Сортавала — аварийные маячки и протаранившая дорожное ограждение иномарка. А рядом — груз, вывалившийся из багажника при столкновении. Тело мужчины с ножевыми ранениями и следами избиения. А также две лопаты, веревка и мешки. Сразу после аварии водитель машины и два пассажира скрылись в лесу. Убитым оказался 50-летний Аркади Казинян.

Немного ранее на Лабораторной улице в гаражном кооперативе произошел пожар, и эти два происшествия связаны. Оказалось, что Казинян, работавший в автомастерской, дружил с 26-летним Яном Щепановським — кровельщиком, трудившимся там же.

«У них отличные были отношения, чуть ли не дружеские — они познакомились как клиент с мастером — но отношения были уже как дружеские».

Единственное, что успела зафиксировать камера видеонаблюдения — то, что автомобиль, из которого впоследствии предварительно и выпало тело мужчины, вылетел из этих ворот словно пуля.

По предварительным данным Щепановський пришел в себя только дома, не обнаружив телефона и ключей от авто, он позвонил двум друзьям — в том числе Егору Комарову. Вооружившись ножами, они вернулись в гаражный городок.

«Вместе они начали искать обидчиков. В районе Лабораторной улице у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения», — пояснил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Огонь заметил житель соседнего дома, а пожарные уже на месте обнаружили лужи крови, но во время тушения следы преступления были стерты, а гараж и две машины — сгорели.

Троица в иномарке с мертвым грузом в багажнике не справилась с управлением. Все они, судя по всему, были пьяны. После столкновения они сбежали с места аварии и скрылись в лесу. Выбрались на грунтовую дорогу, вызвали такси и разъехались по домам. Однако на их след вышли полицейские — всех уже удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



