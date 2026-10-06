Не «Дружные ребята»: чему учил вожатый, избивавший воспитанников в лагере

Вожатый, избивавший детей, раньше выступал против физических наказаний

В лагере «Дружные ребята» 20-летний вожатый, которого заподозрили в избиении детей, ранее публично выступал против физических наказаний. Об этом сообщили журналисты ИА Регнум.

Молодой человек учится в Самарском социально-педагогическом университете и исполняет обязанности руководителя пресс-службы студенческого педагогического отряда «Мушу».

Артем также участвовал в мероприятиях для детей и родителей. В частности, он был организатором и ведущим праздника ко Дню защиты детей, а также появлялся в педагогической рубрике «Вредные советы», посвященной воспитанию.

В одном из выпусков молодой человек призывал родителей не наказывать непослушных детей и не ставить их в угол. Публикацию сопроводили фотографией вожатого и хештегом «Храним детское счастье».

После появления в сети кадров с избиением детей материалы с участием Артема удалили из социальных сетей лагеря и педагогического отряда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сызрани Самарской области возбудили уголовное дело после сообщений о том, что вожатый детского лагеря бил двух братьев, которые страдают аутизмом.

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