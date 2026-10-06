Северный мост в Киеве затянули антидроновыми сетками

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Министерство инфраструктуры Украины заявляло, что примет меры по защите мостов через Днепр после их повреждения.

Северный мост в Киеве затянули антидроновыми сетками

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сетки. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав видео с панорамной съемкой объекта.

На кадрах видно, как на опоры моста закрепляют тонкие сетки.

«Северный мост в Киеве, который на выходных дважды подвергся ударам дронов, обвешали антидроновыми сетками», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины заявляло о намерении принять дополнительные меры для защиты мостов через Днепр в Киеве после их повреждения.

В Минобороны России 6 октября сообщили, что российские военные поразили Северный мост в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски украинских боевиков. Удар по объекту нанесли расчеты беспилотников отдельной бригады войск «Варяг».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ 4 октября с помощью беспилотника поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, объект использовался для переброски боевиков и логистики военных грузов.

После перекрытия движения по крупнейшим мостам через Днепр — Южному, Метро и Патона — в Киеве возникли серьезные транспортные трудности. Жителям стало сложнее перемещаться между районами города. На этом фоне жители начали покидать Киев, а количество свободного жилья в городе стало увеличиваться.

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