Карпин остается у руля сборной России по футболу

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Светлана Шевченко
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Неудачи сборной России после результатов квалификационных матчей в рамках ЧМ-2022 заставили главного тренера сомневаться в своем будущем на этом посту.

Карпин остается у руля сборной России по футболу

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

После неудачи главной команды страны в Хорватии, потери первого места в группе и попадания лишь в плей-офф квалификации к чемпионату мира по футболу 2022, наставник сборной Валерий Карпин в прямом эфире Коммент. Шоу на YouTube заявил, что еще не решил для себя — будет он готовить команду к «стыкам», либо этим займется уже другой специалист.

Спустя неделю, когда пыль улеглась, а эмоции утихли, Валерия Георгиевича вновь пригласили в студию.

«Все решено положительно, — заявил Карпин. — Я сомневался в себе, а не в контракте. Он автоматически продлен. Меня гложило, особенно после неудачи, смогу ли я, получиться ли у меня что-то изменить, надо ли мне это вообще. Это нормально. На это ушло дня три. Да, я идиот, не безгрешен. Но окей, двигаемся дальше».

По условиям контракта, перед 52-летним специалистом поставлена задача вывести сборную России на чемпионат мира. Контракт был заключен до конца отборочного цикла. А раз он еще не закончен, то и контракт пока не выполнен.

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