Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба

Отрыв тромба является одной из причин смерти, однако далеко не каждый раз это приводит к летальному исходу. Как распознать, что именно вы столкнулись с этим явлением и на какие симптомы стоит обратить внимание в первую очередь, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич на YouTube-канале.

По словам специалиста, одним из первых признаков отрыва тромба являются давящие и сжимающие боли за грудиной длительностью более 15 минут.

«Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти», — уточнила кардиолог.

Среди прочего об отрыве тромба, по словам Кореневич, одышка, тошнота и рвота и даже ощущение нехватки дыхания. Также, как отметила медик, характерно перенесение боли на левую или обе руки и переднюю поверхность шеи. У некоторых начинает болеть челюсть. При наличии подобных симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь.

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