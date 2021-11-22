Украина ударила по Донбассу американскими ракетными установками Javelin

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Егор Измалкин
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Глава ГУР Украины Буданов заявил о первом применении Javelin в Донбассе

Украина ударила по Донбассу американскими ракетными установками Javelin

Фото: www.globallookpress.com / US Army

Киев требует от США большей поддержки.

Украинские военные впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin при боевых действиях в Донбассе. Об этом пишет Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова.

Вооружения, по словам Буданова, будут использованы против войск, ориентированных на РФ, наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar. Они призваны стать мощным психологическим сдерживающим фактором. Когда и при каких обстоятельствах использовался ПТРК, не указано. При этом руководитель ГУР отметил, что Киеву требуется поддержка США. По его словам, Вашингтон должен оказать помощь как можно быстрее.

В генштабе ВСУ в конце октября сообщили о первом боевом применении ударного турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Он якобы вблизи поселка Гранитное уничтожил управляемой бомбой орудие противника. Полеты военной авиации и беспилотников при этом вдоль всей линии соприкосновения запрещают Минские соглашения. Как писал 5-tv.ru, в сети Bayraktar посвятили песню.

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