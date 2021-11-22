Жорин объяснил, как экс-супруга Джигарханяна может вернуть себе их квартиру

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 4 159

Татьяна Власова переживает, что у нее могут «отжать» трешку на Арбате, свою долю которой актер ранее продал постороннему человеку.

Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал единственный способ для экс-супруги Армена Джигарханяна Татьяны Власовой вернуть в полную собственность квартиру на Арбате, свою долю в которой актер ранее продал бизнесмену Юрию Растегину.

«Единственный законный вариант получить вторую половину квартиры — это предложить ее выкупить при условии, что Юрий Растегин согласится на сделку», — заявил в комментарии 5-tv.ru Жорин.

Ранее экс-супруга актера в эфире Первого канала заявила, что у нее могут «отжать» недвижимость на Арбате. Речь идет о трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, которая была в равных долях оформлена на нее и Джигарханяна. В 2015 году, разведясь с Власовой, чтобы жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской, актер продал свою долю квартиры бизнесмену Юрию Растегину. Тот в перспективе планирует сделать там музей Джигарханяна, но, по его словам, не препятствует нынешнему проживанию в квартире бывшей супруги актера. Власова же беспокоится, что ее могут выселить с жилплощади.

По словам Жорина, в ситуации, когда один из бывших супругов продает свою долю общего жилья посторонним людям, вариантов действий у второго остается немного.

«К сожалению, встречаются ситуации, когда доля в квартире продается „нехорошим людям“, и вариантов действовать тут немного. Можно попытаться выкупить вторую долю, так как сособственник доли в квартире имеет преимущественное право покупки второй доли. Также в судебном порядке можно выделить долю в натуре: суд определит конкретные помещения, которые будут лично вашими и определит места общего пользования», — пояснил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наследстве, которое оставил родственникам народный артист СССР Армен Джигарханян.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.45
0.69 82.77
0.19
Гороскоп от Творца: красивая притча о знаках зодиака

Последние новости

21:35
Забравшая миллионы суррогатная мать сбежала от Анны Калашниковой
21:28
Пассажирка такси угодила в разборку водителей: «Он выстрелит мне в голову»
21:19
Человек без кожи: Штурм уверена, что поклонники привыкнут к новой Хлебниковой
21:10
Дорогие женщины: как «пластика» и деньги изменили звезд российского шоу-бизнеса
20:58
Фанаты не поверили в стройность Дубцовой: «Правда такая худая или фотошоп?»
20:49
Сила слова: ушло ли проклятие в могилу вместе с Руслановой или осталось на семье

Сейчас читают

Жорин объяснил, как экс-супруга Джигарханяна может вернуть себе их квартиру
Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ноября
На что тратила миллионы подозреваемая во взяточничестве крымский министр культуры

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа