Жорин объяснил, как экс-супруга Джигарханяна может вернуть себе их квартиру

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал единственный способ для экс-супруги Армена Джигарханяна Татьяны Власовой вернуть в полную собственность квартиру на Арбате, свою долю в которой актер ранее продал бизнесмену Юрию Растегину.

«Единственный законный вариант получить вторую половину квартиры — это предложить ее выкупить при условии, что Юрий Растегин согласится на сделку», — заявил в комментарии 5-tv.ru Жорин.

Ранее экс-супруга актера в эфире Первого канала заявила, что у нее могут «отжать» недвижимость на Арбате. Речь идет о трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, которая была в равных долях оформлена на нее и Джигарханяна. В 2015 году, разведясь с Власовой, чтобы жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской, актер продал свою долю квартиры бизнесмену Юрию Растегину. Тот в перспективе планирует сделать там музей Джигарханяна, но, по его словам, не препятствует нынешнему проживанию в квартире бывшей супруги актера. Власова же беспокоится, что ее могут выселить с жилплощади.

По словам Жорина, в ситуации, когда один из бывших супругов продает свою долю общего жилья посторонним людям, вариантов действий у второго остается немного.

«К сожалению, встречаются ситуации, когда доля в квартире продается „нехорошим людям“, и вариантов действовать тут немного. Можно попытаться выкупить вторую долю, так как сособственник доли в квартире имеет преимущественное право покупки второй доли. Также в судебном порядке можно выделить долю в натуре: суд определит конкретные помещения, которые будут лично вашими и определит места общего пользования», — пояснил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наследстве, которое оставил родственникам народный артист СССР Армен Джигарханян.