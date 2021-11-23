Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты до 5 декабря

Астрологи уверены — определенные положения звезд и планет напрямую влияет на каждого. И именно от этого в личном гороскопе и на небосводе зависит то, как будет складываться жизнь человека, будет ли он успешен в бизнесе и любви, насколько амбициозен, бесстрашен и трудолюбив. Астролог Наталья Анисимова рассказала, на кого и как разные планеты повлияют в период с 22 ноября до 5 декабря.

Юпитер откроет перспективы рожденным:

14.02-18.02; 14.04-18.04; 15.05-19.05; 15.06-19.06; 17.08-21.08; 18.10-22.10; 17.11-21.11; 16.12-20.12.

Юпитер отвечает за развитие и расширение. Если вы будете двигаться, возможны перемены в социальном статусе, к примеру, брак, развод, новая должность или награда.

Сатурн очертит границы для рожденных:

29.01-01.02; 29.03-01.04; 28.04-02.05; 30.05-02.06; 31.07-03.08; 01.10-04.10; 01.11-04.11; 30.11-03.12.

Вы можете чувствовать пессимизм и упадок сил. Дисциплина сейчас важна для вас, как никогда. Астролог рекомендует уделить внимание своему распорядку и правильно распределить ресурсы. И в последствии это принесет свои плоды.

Уран подкинет инсайты рожденным:

03.01-06.01; 01.02-04.02; 02.03-05.03; 02.05-05.05; 03.07-06.07; 03.08-07.08; 04.09-07.09; 04.11-07.11.

Вас ожидает новая жизнь, освобождение от чего-либо. Астролог рекомендует принять это с достоинством! ⠀

Марс взбудоражит рожденных:

05.02-16.02; 06.05-17.05; 08.08-19.08; 08.11-19.11.

Марс отвечает за физическую активность и способность защитить себя. У вас ожидается повышенная конфликтность и раздражительность. Анисимова советует направить свою энергию в нужное русло, иначе это может обернуться выплеском агрессии на окружающих.

Черная Луна может ввести в искушение рожденных:

05.03-08.03; 05.06-09.06; 07.09-10.09; 06.12-09.12.

У рожденных в эти периоды может проявиться наработанная карма, в том числе родовая. Обстоятельства могут складываться против вашей воли. Вы можете почувствовать недомогания, искушения, провокации.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

21.02-23.02; 22.05-24.05; 24.08-26.08; 23.11-25.11.

В период до 5 декабря стоит задуматься о своем предназначении. Вселенная будет на вашей стороне и подскажет, в какую сторону двигаться.

Венера развлечет рожденных:

06.01-16.01; 05.03-16.03; 05.05-16.05; 07.09-18.09; 07.11-18.11.

Астролог рекомендует баловать себя, ведь это лучшее время для флирта, комплиментов, шопинга и получения удовольствия в целом.

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